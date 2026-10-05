Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa

Tin liên quan Lãnh đạo Yemen phát động chiến dịch quân sự mới chống HouthiLãnh đạo chính phủ Yemen (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) thông báo đã bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi vào ngày 4.10, với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Iran Eo biển Hormuz tên lửa Xung đột Iran Trung Đông
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