    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa
    VideoThế giới

    Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa

    La Vi - Khánh An

    Reuters hôm qua 4.10 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại trừ khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Iran đặt ra.

    Tin liên quan

    Lãnh đạo Yemen phát động chiến dịch quân sự mới chống Houthi

    Lãnh đạo Yemen phát động chiến dịch quân sự mới chống Houthi

    Lãnh đạo chính phủ Yemen (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) thông báo đã bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi vào ngày 4.10, với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

    Khám phá thêm chủ đề

    Iran Eo biển Hormuz tên lửa Xung đột Iran Trung Đông

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận