Sân bay Ả Rập Xê Út lại trúng đòn tấn công từ Houthi, Mỹ khuyến cáo

Hình ảnh chụp từ CCTV cho thấy cảnh tượng vào thời điểm một nhà ga của sân bay quốc tế King Khalid bị tấn công hôm 10.10 ảnh: bộ truyền thông ả rập xê út

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm 10.10 vào sân bay quốc tế ở Riyadh khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương. Và giới chức nước này ghi nhận thêm 1 người chết và 11 người bị thương trong vụ tấn công mới nhằm vào sân bay Ả Rập Xê Út hôm 11.10 (giờ địa phương).

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết nhà ga số 4 của sân bay quốc tế Riyadh đã trúng đòn tấn công hôm 11.10, khiến xảy ra hỏa hoạn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Lực lượng liên quân cũng cho hay các hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn thành công một tên lửa hành trình gần sân bay quốc tế King Khalid. Sau đó, lực lượng này thông báo một máy bay không người lái (UAV) cũng bị đánh chặn và phá hủy ở khu vực khác.

12 người chết trong trong vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Ả Rập Xê Út trong 10 năm

Theo giới quan sát, các cuộc tấn công đã phơi bày những điểm yếu trong năng lực phòng thủ của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh nước này đang mở chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Houthi.

Mỹ kêu gọi hết sức thận trọng khi dùng sân bay Ả Rập Xê Út

Cũng theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này hết sức thận trọng khi di chuyển qua các sân bay lớn tại Ả Rập Xê Út, theo sau các đợt tấn công mới của Houthi vào sân bay ở Riyadh cũng như thành phố Dammam, thủ phủ Vùng Đông.

Trong bài đăng trên X, TravelGov, tài khoản chính thức của Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết đã ghi nhận những cuộc tấn công mới nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, cũng như một cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào sân bay quốc tế King Fahd tại Dammam.

Và trong thời gian này, các nhân viên chính phủ Mỹ đang làm việc tại Ả Rập Xê Út cần được cấp phép đặc biệt mới được sử dụng các sân bay ở Riyadh, Jeddah và Dammam.

Cục lãnh sự cũng cảnh báo công dân Mỹ về nguy cơ bị hủy chuyến bay, không phận bị đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Người dân được khuyến cáo kiểm tra tình trạng chuyến bay trực tiếp với các hãng hàng không và tình trạng sân bay trước khi khởi hành.