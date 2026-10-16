Lamine Yamal có gì để cạnh tranh Quả bóng vàng 2026 với Harry Kane và Kylian Mbappe?

Sau khi Barcelona thắng Galatasaray 4-1 ở lượt trận thứ hai Champions League 2026-2027 vào rạng sáng 14.10, Rafael Leao bày tỏ mong muốn Lamine Yamal giành Quả bóng vàng. Trong trận đấu này, Yamal ghi dấu ấn với hai đường kiến tạo giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng.

Tuy nhiên, màn trình diễn vừa qua nằm ngoài giai đoạn xét giải. Cơ sở cạnh tranh Quả bóng vàng 2026 của anh cần được nhìn lại từ những đóng góp mùa trước và đặt bên cạnh thành tích của các ứng viên khác.

Yamal đóng góp thế nào ở CLB và đội tuyển?

Ở mùa giải 2025-2026, Yamal cùng Barcelona bảo vệ chức vô địch La Liga và được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Với 16 bàn thắng và 11 kiến tạo, anh cho thấy vai trò quan trọng trên hàng công, vừa trực tiếp ghi bàn, vừa giúp đồng đội lập công.

Tính trên mọi đấu trường, Yamal ghi 24 bàn và có 17 kiến tạo, dẫn đầu Barcelona về số bàn thắng và đồng dẫn đầu về kiến tạo cùng Fermin Lopez, dù phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn cuối mùa do chấn thương.

Lamine Yamal là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026. ẢNH: REUTERS

Ảnh hưởng của Yamal còn thể hiện qua khả năng vượt qua người theo kèm. Anh có 133 lần đi bóng qua người thành công tại La Liga, nhiều nhất khi so với các cầu thủ ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Ở cấp đội tuyển, Yamal góp phần giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, anh chỉ ghi một bàn và không duy trì phong độ cao nhất xuyên suốt giải. Chức vô địch World Cup giúp Yamal có thêm lợi thế, nhưng cơ hội của anh còn phụ thuộc vào dấu ấn để lại xuyên suốt hành trình. Bởi theo tiêu chí xét giải, màn trình diễn cá nhân vẫn được ưu tiên hơn thành tích tập thể.

Cạnh tranh với Harry Kane và Mbappe

Harry Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich mùa 2025-2026. Trong đó, 36 bàn tại Bundesliga giúp tiền đạo người Anh giành Chiếc giày vàng châu Âu. Anh cũng góp công giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và vào bán kết Champions League. Vì vậy, Harry Kane có cơ sở cạnh tranh cả khả năng ghi bàn lẫn đóng góp vào những danh hiệu của CLB.

Điểm còn thiếu trong mùa giải của Harry Kane là chức vô địch Champions League hoặc World Cup. Bayern dừng bước trước PSG tại bán kết giải châu Âu, còn đội tuyển Anh thua Argentina ở bán kết World Cup rồi giành hạng ba.

Lamine Yamal có lợi thế về danh hiệu tập thể trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026 ẢNH: REUTERS

So với Yamal, Harry Kane thiếu danh hiệu vô địch thế giới, nhưng anh ghi 6 bàn tại giải, nhiều hơn cầu thủ Tây Ban Nha 5 bàn. Trong khi đó, Mbappe ghi 42 bàn trong 44 trận cho Real Madrid, giành danh hiệu vua phá lưới La Liga với 25 bàn và Champions League với 15 bàn.

Tại World Cup 2026, anh tiếp tục đoạt Chiếc giày vàng với 10 bàn, nâng tổng số bàn qua các kỳ World Cup lên 22 và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải.

Việc dẫn đầu danh sách ghi bàn ở cả ba đấu trường là cơ sở nổi bật để tiền đạo người Pháp cạnh tranh giải thưởng. Dù vậy, Mbappe cũng gặp bất lợi về danh hiệu tập thể khi Real Madrid kết thúc mùa giải trắng tay, còn đội tuyển Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup và chỉ đứng thứ tư. Dẫu vậy, thành tích ghi bàn vẫn giúp anh có cơ sở để cạnh tranh.

Đặt cạnh Harry Kane và Mbappe, điểm mạnh của Yamal là danh hiệu ở cả CLB lẫn đội tuyển. Đó là những yếu tố để anh cạnh tranh dù không ghi nhiều bàn bằng hai đối thủ. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem những đóng góp ấy có đủ sức thuyết phục người bầu chọn trước thành tích ghi bàn nổi bật của Harry Kane và Mbappe hay không.