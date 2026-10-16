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    Ả Rập Xê Út thông báo mới nhất về Asian Cup 2027 sau xung đột leo thang: Không đổi kế hoạch

    Giang Lao
    Giang Lao
    Ngày 16.10, Ban Tổ chức địa phương (LOC) Ả Rập Xê Út của Asian Cup 2027 ra thông báo, xác nhận việc tiếp tục các công tác chuẩn bị cho giải đấu, sau khi dấy lên lo ngại khả năng bị hoãn lại 1 năm.

    Asian Cup 2027 vẫn được tiến hành đúng tiến độ

    Trong thông báo đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X Saudi 2027 ngày 16.10, LOC Ả Rập Xê Út của Asian Cup 2027 xác nhận: "Công tác chuẩn bị cho giải đấu vẫn được tiến hành đúng tiến độ, dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Công việc này tiếp tục với sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác".

    Ả Rập Xê Út thông báo mới nhất về Asian Cup 2027 sau xung đột leo thang: Không đổi kế hoạch- Ảnh 1.

    Asian Cup 2027 còn hơn 80 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út

    Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

    LOC Ả Rập Xê Út nhấn mạnh: "Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ. 

    Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá".

    "LOC vẫn cam kết duy trì sự chuẩn bị đúng tiến độ và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để tổ chức một giải đấu phản ánh tham vọng và tiêu chuẩn của Ả Rập Xê Út với tư cách là chủ nhà. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan đến giải đấu và đảm bảo có sẵn các điều kiện thích hợp để triển khai thành công", thông báo cho biết thêm.

    Cuối tháng 11 sẽ rõ số phận của Asian Cup 2027

    Trước đó, dù tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết, cơ quan bóng đá châu Á "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

    Trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Zurich (Thụy Sĩ) nơi Hội đồng FIFA đang họp ngày 14.10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa bày tỏ thêm: "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

    Như vậy, cùng với thông báo Ban Tổ chức địa phương (LOC) Ả Rập Xê Út của Asian Cup 2027, giải đấu vẫn tiếp tục quá trình chuẩn bị như bình thường. Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng có thể phải đợi đến cuối tháng 11.

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