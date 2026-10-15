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    VFF nói gì về nguy cơ cao Asian Cup phải dời vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông: AFC họp khẩn

    Giang Lao
    Giang Lao
    Theo Reuters, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa ngày 14.10 cho biết, cơ quan này "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

    Chủ tịch AFC lên tiếng

    Trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Zurich (Thụy Sĩ) nơi Hội đồng FIFA đang họp ngày 14.10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết, cơ quan bóng đá châu Á "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

    VFF nói gì về nguy cơ cao Asian Cup phải dời vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông: AFC họp khẩn- Ảnh 1.

    Asian Cup 2027 còn hơn 80 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út

    Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

    "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

    Phát biểu của Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa phản ảnh như tình hình hiện nay, sau khi Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết, cơ quan bóng đá châu Á đang theo dõi các đánh giá thực địa tại Ả Rập Xê Út, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công tại sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình", ông Windsor nói ngày 12.10.

    Nhà báo John Duerden ngày 13.10 cũng cho biết, một quan chức của AFC cũng xác nhận, tình hình của Asian Cup 2027 sẽ sáng tỏ vào tháng 11, với Ả Rập Xê Út tiếp tục là chủ nhà hay chuyển sang một nước khác.

    VFF nói gì về nguy cơ cao Asian Cup phải dời vì căng thẳng leo thang tại Trung Đông: AFC họp khẩn- Ảnh 2.

    Liệu tình hình Asian Cup 2027 bất ổn có ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam?

    Ảnh: Ngọc Linh

    Ả Rập Xê Út đăng cai Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại 3 thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Khobar. Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với đội tuyển Hàn Quốc, UAE và Yemen.

    VFF nói gì về việc Asian Cup có thể bị dời vì căng thẳng leo thang tại Ả Rập Xê Út?

    Một quan chức VFF cho biết, AFC cũng như các liên đoàn thành viên có đội tuyển thi đấu tại Asian Cup 2027 luôn bám sát tình hình tại Ả Rập Xê Út trong suốt những ngày qua. Tình hình căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) tại TP.Dhahran của nước này vừa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo, song không có thương vong. Ngày 10.10, đã xảy ra vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

    Theo quan chức của VFF, AFC chưa có thông báo chính thức về tương lai của Asian Cup 2027 nhưng sẽ họp khẩn cấp tại Tokyo vào mấy ngày tới để đưa ra quyết định cuối cùng.

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