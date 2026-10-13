Tình hình Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam sẽ sáng tỏ vào tháng 11: Có khi phải chuyển địa điểm?

Asian Cup 2027 trở nên bấp bênh vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông

"Tình hình sẽ rõ ràng vào tuần thứ hai của tháng 11", là bình luận từ một quan chức của AFC về việc liệu Asian Cup 2027 có diễn ra như dự kiến ở Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2027 hay không, nhà báo John Duerden cho biết ngày 13.10.

Asian Cup 2027 còn hơn 80 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út Ảnh: chụp màn hình the-afc.com

Cũng trong bài viết có tựa đề: "Asian Cup ở Ả Rập Xê Út liệu có diễn ra?", nhà báo John Duerden cho rằng, giới chức ở Ả Rập Xê Út luôn đặt sự quan tâm hàng đầu về việc tổ chức giải đấu bóng đá danh giá của châu lục diễn ra trong mọi điều kiện tốt nhất, bao gồm cả các vấn đề an ninh đang gây lo ngại hiện nay.

"Tuy nhiên, câu hỏi này sẽ ngày càng được đặt ra khi các chính phủ trên khắp châu Á đưa ra cảnh báo du lịch cho công dân của họ, các hãng hàng không hủy chuyến bay và việc đi lại bị gián đoạn. Đối với Ả Rập Xê Út, Asian Cup không chỉ tự thân là một sự kiện quan trọng mà còn là bước đệm hướng tới mục tiêu đăng cai World Cup 2034. Thế nhưng, tình hình của cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức cho Ả Rập Xê Út", nhà báo John Duerden cho biết.

Với diễn biến hiện nay, các phương tiện truyền thông ở nơi khác đang đồn đoán về nhiều kịch bản của Asian Cup 2027 và tâm trạng tại AFC cũng thật u ám. Điều tích cực là có thời gian để thay đổi rất nhiều thứ. Người ta hy vọng rằng, một thỏa thuận có thể đạt được để Trung Đông hòa bình trở lại, nhà John Duerden cho biết thêm.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Tuy nhiên, John Duerden cũng đánh giá: "Một thỏa thuận dàn xếp dường như khó có thể đạt được trong tương lai gần", dựa trên các diễn biến đang leo thang hiện nay giữa các bên chiến sự ở Trung Đông.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu trong tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan Ảnh: Ngọc Linh

Ngày 12.10, theo New Straits Times, khi được Timesport liên hệ, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John cho biết, cơ quan bóng đá châu Á đang theo dõi các đánh giá thực địa tại Ả Rập Xê Út, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công tại sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình", ông Windsor nói.

Điều này cũng phù hợp với thông tin từ nhà báo John Duerden cho biết ngày 13.10, hiện tại mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán. Nhưng các câu hỏi liên quan đến tình hình của Asian Cup 2027 vẫn sẽ tiếp tục được đặt ra. Hơn nữa, như một quan chức của AFC đã xác nhận: "Tình hình Asian Cup 2027 sẽ rõ ràng vào tuần thứ hai của tháng 11". Vì vậy, hãy cùng chờ xem diễn biến tiếp theo ra sao.

Ngoài ra, cũng theo New Straits Times, AFC luôn có cơ chế dự phòng cho các trường hợp như đang diễn ra với Asian Cup 2027. AFC sẵn sàng chuyển địa điểm sang các sân trung lập trong khu vực vùng Vịnh - chẳng hạn như UAE, Qatar và Oman - bất cứ khi nào điều kiện không phận hoặc mặt đất tại địa phương gây ra rủi ro an ninh kéo dài.

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với đội tuyển Hàn Quốc, UAE và Yemen.