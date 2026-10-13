Ronaldo ghi bàn trong trận đấu suýt bị hoãn vì các vụ tấn công ở Ả Rập Xê Út

Ronaldo liên tiếp ghi bàn từ khi rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo ghi bàn trận thứ hai liên tiếp cho Al Nassr, lần này là 1 bàn gia tăng cách biệt ở phút 42 giúp đội nhà thắng đậm đối thủ PFC Neftchi với tỷ số 3-1 ở lượt thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite khu vực phía tây. Trận thắng giúp Al Nassr có 3 điểm đầu tiên để vươn lên hạng 8 trên bảng xếp hạng, sau trận ra quân thua đậm CLB Al Ain (UAE) với tỷ số 0-4 ngày 16.9.

Ronaldo ăn mừng sau trận đấu Ảnh: Reuters

Với Ronaldo, đây cũng là bàn thắng đầu tiên anh ghi tại AFC Champions League Elite. Qua đó, tiếp tục gia tăng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 981 bàn và chỉ còn 19 bàn nữa chạm cột mốc 1.000 bàn thắng.

"Một chiến thắng quan trọng trong tối nay. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển", Ronaldo khẳng định mạnh mẽ sau trận đấu với thông điệp đăng tải trên mạng xã hội.

Cùng lúc, nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng xác nhận: "Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha: câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chính thức muốn anh trở lại, và kế hoạch đưa Ronaldo tái xuất vào tháng 11 sẽ được triển khai trước khi tháng 10 này kết thúc".

Ronaldo hiện bị cấm thi đấu tạm thời ở đội tuyển Bồ Đào Nha, vì tự ý từ bỏ đội tuyển trong đợt thi đấu FIFA Days tháng 9 và 10 vừa qua. Danh thủ này vẫn chờ phán quyết án kỷ luật cuối cùng. Anh cũng xác nhận sẵn sàng chấp nhận hình phạt, và khi chấp hành xong, anh sẽ trở lại đội tuyển nếu vẫn duy trì được thể lực và phong độ ổn định tại CLB.

Với phong độ hiện nay, Ronaldo cho thấy anh vẫn là chân sút ghi bàn hàng đầu. Bằng chứng là 2 bàn thắng liên tiếp ghi cho Al Nassr gần đây.

Riyadh của Ả Rập Xê Út liên tục bị cảnh báo nóng vì nguy cơ bị tấn công

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA, các vụ tấn công gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh tiếp tục đe dọa an toàn ở Ả Rập Xê Út. Trước trận đấu của Ronaldo cùng Al Nassr tại AFC Champions League Elite trên sân Al Awwal Park, một cảnh báo nóng về nguy cơ xảy ra tấn công tại đây.

Ronaldo và đồng đội ra sân thi đấu với các khán đài sân Al Awwal Park trống vắng khán giả vì tình hình an ninh Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương phải khuyến cáo mọi người nên ở lại bên trong sân để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng rời khỏi sân để tìm nơi trú ẩn an toàn, khiến các khán đài tại sân Al Awwal Park gần như vắng lặng. Trận đấu này bị hoãn lại hơn một giờ đồng hồ, trước khi được phép cho trở lại thi đấu.

Tình hình tại Ả Rập Xê Út hiện nay cũng đặt ra nhiều vấn đề về sự an toàn, khi tại đây vẫn còn tổ chức nhiều trận đấu trong khuôn khổ các cúp châu Á, và đặc biệt là Asian Cup 2027 đang cận kề.

Ả Rập Xê Út sẽ đăng cai Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 tại nhiều thành phố, bao gồm cả Riyadh, cũng như trận chung kết AFC Champions League Elite vào ngày 1.5.2027.