Messi lập cú đúp, giúp Inter Miami chiến thắng ngoạn mục: Cuộc đua vô địch MLS càng thêm nóng

Chỉ còn được thưởng thức Messi thi đấu ở Inter Miami

Theo trang MLS trên mạng xã hội X, rất nhiều CĐV Mỹ có người vượt quãng đường hơn 2.000 km để đến Miami, Florida, được tận mắt xem Messi thi đấu trận Inter Miami gặp DC United ngày 11.10.

Messi và Suarez giúp Inter Miami tìm lại niềm vui chiến thắng sau 5 trận chỉ hòa và thua tại MLS Ảnh: Reuters

Họ đã được mãn nguyện trong trận đầu tiên Messi chỉ còn thi đấu trong màu áo CLB. Messi cùng người bạn thân Suarez và tiền đạo Berterame, trở thành bộ ba tấn công sắc sảo của Inter Miami ở trận gặp DC United. Trong hiệp 1, Berterame lập cú đúp kiến tạo giúp Suarez ghi 2 bàn đưa Inter Miami sớm dẫn trước tỷ số 2-0 các phút thứ 3 và 39.

Ở các bàn thắng này, Messi không trực tiếp kiến tạo, nhưng anh luôn có những pha dàn xếp tổ chức tấn công để đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi. Trước khi vào hiệp 2, danh thủ 39 tuổi người Argentina này bắt đầu "bật chế độ ghi bàn".

Messi nhanh chóng lập cú đúp bàn thắng các phút 47 và 69 do 2 người bạn thân Suarez và De Paul kiến tạo. Qua đó, giúp Inter Miami dễ dàng dẫn trước tỷ số 4-0 và đảm bảo trận thắng đầu tiên tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), sau 5 trận trước đó chỉ hòa (4) và thua (1).

Ở các trận này, Messi liên tục ghi bàn và kiến tạo, kể cả lập công từ các quả sút phạt trực tiếp, nhưng không thể giúp đội nhà có chiến thắng, trừ trận chung kết Campeones Cup (thắng Cruz Azul với tỷ số 2-0).

Chỉ còn thưởng thức các trận có Messi ở Inter Miami, CĐV Mỹ vượt đường xa đến xem anh thi đấu Ảnh: Reuters

Trận thắng trở lại tại MLS, giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 49 điểm, còn thua đội đầu bảng Nashville SC 11 điểm.

Với 6 vòng đấu còn lại, Messi và đồng đội vẫn còn hy vọng tranh ngôi vô địch Supporters' Shield. Ngoài ra, với vị trí hiện nay, Inter Miami đã chắc suất vào vòng 1 để bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup vào tháng 11 tới đây.

Messi bám đuổi Ronaldo ở kỷ lục 1.000 bàn thắng

Ronaldo vừa nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số 980 bàn và còn cách kỷ lục chỉ 20 bàn thắng nữa mà thôi. Tuy nhiên, phía sau Messi vẫn bám đuổi.

Danh thủ này trong 2 trận gần đây, gồm trận cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina và với CLB Inter Miami ở trận thắng DC United, đã ghi đến 3 bàn. Messi hiện đã có tổng cộng 934 bàn trong sự nghiệp. Qua đó, khoảng cách bàn thắng giữa Ronaldo và Messi tiếp tục thu hẹp còn 46 bàn.

Messi vẫn còn cần đến 66 bàn nữa để hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn. Tuy nhiên, như một sự tình cờ, cả Ronaldo và Messi hiện đều chỉ còn thi đấu cho CLB. Messi đã chia tay sự nghiệp quốc tế trong một trận đấu đầy cảm xúc gần đây, còn Ronaldo vì tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, hiện bị cấm thi đấu tạm thời với thời gian chưa xác định.