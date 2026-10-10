Ronaldo chính thức bị cấm thi đấu vì tự ý từ bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo đối mặt khả năng bị cấm thi đấu tới 6 tháng

Trong thông báo của FPF tối 10.10 cho biết: "Việc khởi động quy trình kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo, theo quyết định của Ban Chuyên trách các giải đấu không chuyên (Non-Professional Section) vào ngày 9.10.2026, nhằm mục đích điều tra các khía cạnh kỷ luật liên quan đến những sự việc được báo cáo vào ngày 7.10".

Ronaldo không đối thoại để giải quyết vấn đề bất đồng. Anh hiện đã trở về Ả Rập Xê Út để thi đấu cho CLB Al Nassr Ảnh: Reuters

"Bên cạnh việc đình chỉ tạm thời mang tính tự động (vốn đã áp dụng đối với cầu thủ này cho đến thời điểm hiện tại), quyết định đình chỉ tạm thời không mang tính tự động cũng đã được đưa ra, đồng thời quy trình này được xác định là vụ việc có tính chất khẩn cấp", thông báo của FPF cho biết thêm về vụ việc của Ronaldo.

Như vậy, tình thế của Ronaldo hiện nay là đã bị "đình chỉ thi đấu tạm thời" và hiện đang chờ phán quyết cũng như các quyết định cuối cùng về vụ việc.

Chính Ronaldo là người đã đề xuất hình phạt trong một tuyên bố công khai, sau khi anh lên tiếng xin lỗi vì đã rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch ngày 2.10.

Ronaldo xung đột với HLV Jorge Jesus và bất ngờ rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha với thông báo gây sốc vào ngày 1.10. Sau nhiều ngày im lặng, Ronaldo đã công bố một bức thư dài gần 2.000 chữ để giải thích về vụ việc, và đưa ra lý do vì sao anh rời khỏi đội tuyển. Danh thủ 41 tuổi này cũng cáo buộc HLV Jorge Jesus đã thất hứa với mình đến hai lần, là giọt nước tràn ly khiến anh rời đội tuyển.

Trước đó, báo chí châu Âu và Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin, Ronaldo đã bị FPF đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận đấu gặp Đan Mạch.

"Quyết định này được đưa ra dựa trên điều 160, khoản 2 trong quy định kỷ luật của FPF. Đối với loại vi phạm này, quy định đưa ra mức phạt đình chỉ thi đấu từ một đến sáu tháng và phạt tiền từ 510 euro đến 1.020 euro. Quá trình điều tra sẽ cần xác định liệu cầu thủ này có rời khỏi đội mà không được phép hay không và liệu hành vi đó có phải là tự nguyện hay không", kênh TyC Sports dẫn các nguồn tin cho biết.

Trong thời gian chờ giải quyết vụ việc, đích thân Ronaldo trong thông báo giải thích toàn bộ sự việc gần đây, cũng đã tuyên bố sẽ chấp nhận hậu quả và để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia sau khi hoàn thành án phạt (nếu có), với điều kiện anh vẫn duy trì được thể lực và phong độ ổn định tại CLB.