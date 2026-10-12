AFC lên tiếng về tình hình căng thẳng tại Ả Rập Xê Út, trận đấu có Ronaldo và Asian Cup

AFC theo dõi sát tình hình ở Ả Rập Xê Út

Theo New Straits Times, khi được Timesport liên hệ vào ngày 12.10, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John cho biết, cơ quan này đang theo dõi các đánh giá thực địa tại Ả Rập Xê Út, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công tại sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình", ông Windsor nói.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John Ảnh: AFP

Vụ việc hiện nay có liên quan đến các trận đấu trong khuôn khổ AFC Champions League Elite, với CLB Al Nassr của danh thủ Ronaldo sắp tiếp đối thủ PFC Neftchi (từ Uzbekistan) trên sân Al-Awwal Park tại Riyadh. Trận đấu này diễn ra lúc 1 giờ 15 ngày 13.10.

Tính đến thời điểm 20 giờ ngày 12.10 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc chỉ thị hoãn nào liên quan đến các cuộc tấn công sân bay, các sự kiện thể thao theo lịch trình như trên vẫn diễn ra theo kế hoạch và theo các quy trình ngày thi đấu tiêu chuẩn.

AFC cũng chưa có thông báo mới, đồng nghĩa các trận đấu vẫn diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, trước đó giải Saudi Pro League đã hoãn 1 trận đấu thuộc vòng 8 diễn ra vào ngày 12.10.

New Straits Times cho biết, CLB PFC Neftchi đến Riyadh trước khi xảy ra sự cố gián đoạn không phận vào cuối tuần - đã hoàn tất các cuộc họp kỹ thuật chính thức trước trận đấu mà không gặp bất kỳ thay đổi nào về lịch trình.

Mặc dù vậy, tình hình này đặt ra những vấn đề về công tác hậu cần cho các trận đấu sắp tới thuộc khuôn khổ AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two, nơi các đội khách và đội ngũ trọng tài của AFC cần sử dụng các đường bay thương mại qua Riyadh.

AFC đã có phương án dự phòng cho Asian Cup 2027?

"Những diễn biến này cũng đóng vai trò như một phép thử đối với lộ trình đăng cai các giải đấu lớn của Ả Rập Xê Út, cụ thể là Asian Cup 2027 sắp diễn ra trong khoảng gần 3 tháng nữa", New Straits Times cho biết.

Ả Rập Xê Út sẽ đăng cai Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 tại nhiều thành phố, bao gồm cả Riyadh, cũng như trận chung kết AFC Champions League Elite vào ngày 1.5.2027.

Trước đây, AFC từng áp dụng các cơ chế dự phòng, thường xuyên chuyển địa điểm thi đấu sang các sân trung lập trong khu vực vùng Vịnh - chẳng hạn như UAE, Qatar và Oman - bất cứ khi nào điều kiện không phận hoặc mặt đất tại địa phương gây ra rủi ro an ninh kéo dài, cũng theo New Straits Times.