Cuộc đua 1.000 bàn thắng giữa Messi và Ronaldo đang diễn ra như thế nào?

Messi duy trì phong độ cực đỉnh

Messi đã đóng góp vào tổng cộng 20 bàn thắng (gồm ghi bàn hoặc kiến tạo) trong 12 trận đấu liên tiếp gần nhất cho CLB và đội tuyển. Cụ thể, anh đã ghi 13 bàn và có 7 pha kiến tạo. "Một hiệu suất cực đỉnh", báo Tây Ban Nha, MARCA nhấn mạnh.

Tính trong năm 2026 đến nay (12.10), Messi cũng đã ghi đến 38 bàn sau 41 trận cho đội tuyển và CLB, một phong độ thực sự ấn tượng của cầu thủ đã 39 tuổi, MARCA cho biết thêm.

Messi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo cho Inter Miami cùng đội tuyển Argentina vào ngày 7.10 Ảnh: Reuters

Số bàn thắng này giúp Messi hiện nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên 934 bàn, trong tổng cộng 1.179 trận. Với Ronaldo, danh thủ này ghi 4 bàn trong 7 trận gần đây cho CLB Al Nassr, hiện có 980 bàn trong tổng cộng 1.339 trận. Khoảng cách chênh lệch giữa 2 danh thủ này là 160 trận và 46 bàn thắng.

Messi cũng đã nâng tổng số bàn thắng ghi tại MLS mùa này lên con số 23 bàn, cùng 11 kiến tạo. Qua đó, anh đang bỏ xa đối thủ Petar Musa (FC Dallas), người ghi 19 bàn, trong cuộc đua vua phá lưới.

Messi ngày càng củng cố vị thế sẽ tiếp tục giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS lần thứ ba liên tiếp, sau năm 2024 và 2025, điều chưa từng có trong lịch sử giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

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Trước và sau màn chia tay hoành tráng với đội tuyển Argentina vào ngày 7.10 trong trận giao hữu gặp Benin, Messi vẫn ra sân trong mọi trận đấu của CLB Inter Miami. Tính 5 trận gần đây, bao gồm trận đấu cuối cùng ở đội tuyển, Messi đã ghi bàn liên tiếp ở các trận này.

Với con số tổng cộng 934 bàn thắng trong sự nghiệp (tính đến ngày 12.10), Messi đã ghi cho CLB Barcelona (672 bàn), PSG (32 bàn), Inter Miami (104 bàn) và đội tuyển Argentina (126 bàn). Anh vẫn cần thêm 66 bàn thắng nữa để chạm mốc 1.000.

Từ đây đến cuối năm, trước mắt Messi còn thi đấu 6 trận ở vòng bảng MLS, và dự kiến sẽ cùng Inter Miami tiến vào vòng 1 MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch (hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS). Ở vòng play-off MLS Cup, nếu tiến đến trận chung kết, Messi và đồng đội sẽ thi đấu thêm tổng cộng 6 trận nữa.

Đây là các trận để Messi với phong độ cực đỉnh hiện nay, và cũng chỉ còn thi đấu cho CLB Inter Miami, sẽ tiếp tục nâng cao số bàn thắng của mình để ngày càng tiến gần hơn cột mốc 1.000 bàn thắng.

Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến tháng 12.2028, cùng khả năng gia hạn thêm 2 năm nữa đến năm 2030 khi ở độ tuổi 43. Vì vậy, việc danh thủ này hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chỉ là sớm muộn, theo MARCA.

Ronaldo chỉ còn 20 bàn nữa là chạm mốc kỷ lục ghi 1.000 bàn thắng Ảnh: Reuters

Ronaldo nắm ưu thế và thuận lợi để cán đích 1.000 bàn thắng trước

Messi vẫn đang duy trì đà tiến ổn định, nhưng Ronaldo với 980 bàn nhờ thi đấu nhiều hơn 160 trận, và chỉ còn 20 bàn nữa là chạm mốc kỷ lục. Do đó, cũng đang có nhiều thuận lợi để đạt cột mốc này trước tiên.

Ronaldo cùng Al Nassr mùa này thi đấu ở 2 mặt trận quan trọng, gồm Saudi Pro League và AFC Champions League Elite. Cả 2 giải đấu này mới trải qua giai đoạn đầu mùa.

Vì vậy, Ronaldo dù trước mắt không còn thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng ở cấp CLB với mùa giải vẫn còn đến tháng 5 năm sau, anh hoàn toàn có thể đạt cột mốc ghi 1.000 bàn thắng chính thức ngay trong mùa giải 2026 - 2027 này.

Ở mùa trước, Ronaldo đã ghi đến 30 bàn sau 37 trận cho Al Nassr. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, Ronaldo sẽ hoàn tất kỷ lục của mình trong mùa giải cuối ở Ả Rập Xê Út, trước khi cân nhắc bước tiếp theo của sự nghiệp.