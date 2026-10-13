Yemen bất ngờ đấu giải tứ hùng ở Trung Quốc, đại chiến Việt Nam ngày nào tại Asian Cup?

Ẩn số Yemen của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 sắp được giải mã

Đội tuyển Yemen (hạng 144 thế giới, tăng 1 bậc so với hồi tháng 7) vừa tham dự Gulf Cup cùng thời điểm với FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, họ sớm bị loại ở vòng bảng sau hai trận thua trước UAE với tỷ số 0-4 và Qatar với tỷ số 0-1. Yemen chỉ thắng trận an ủi trước đội tuyển Bahrain đang gặp khủng hoảng với tỷ số 5-2.

Tiền đạo Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ góp mặt thi đấu trong trận gặp Yemen tại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Yemen đến nay không có nhiều thay đổi kể từ sau vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, nơi họ giành vé dự vòng chung kết (VCK) trở lại kể từ năm 2019. Yemen hiện vẫn được HLV người Algerie, Noureddine Ould Ali dẫn dắt từ năm 2024 đến nay. Bên cạnh đó, chân sút chủ lực Nasser Al-Gahwashi vẫn là ngôi sao sáng nhất của họ.

Chính Al-Gahwashi là người đã ghi cú đúp trong trận quyết định Yemen thắng Li Băng với tỷ số 2-0 ở vòng loại để giành ngôi đầu bảng và lấy vé vào VCK. Al-Gahwashi hiện khoác áo CLB Zakho SC ở Iraq. Anh tiếp tục thi đấu ấn tượng ở trận Yemen thắng Bahrain với tỷ số 5-2 tại Gulf Cup ngày 30.9 gần đây.

Với thông tin từ Al-Ayam Sport, đội tuyển Yemen sẽ có chuyến thi đấu tại Trung Quốc trong FIFA Days tháng 11 để chạy đà cho Asian Cup 2027. Tại đây, dự kiến họ sẽ thi đấu 2 trận trong khuôn khổ một giải đấu tứ hùng. Giải đấu này với đội chủ nhà Trung Quốc, còn có Malaysia, Yemen và Bahrain.

Đây cũng sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik và các cộng sự ở đội tuyển Việt Nam được tìm hiểu cặn kẽ về đối thủ Yemen, trước khi hai đội gặp nhau tại bảng E Asian Cup 2027 vào ngày 20.1.

Đội tuyển Việt Nam cũng đã chốt lịch thi đấu 2 trận trong FIFA Days tháng 11, gồm trận gặp đội Đài Loan ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan ngày 15.11 đều tại Ninh Bình.

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Thái Lan phải gấp rút tìm đối thủ thế chỗ Bahrain tại King's Cup

Trong khi đó, đội tuyển Bahrain ban đầu xác nhận tham dự King's Cup tại Thái Lan (diễn ra từ ngày 9 đến 17.11). Tuy nhiên, kế hoạch này bất ngờ thay đổi mới đây, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bahrain bổ nhiệm HLV mới Felix Sanchez, thay thế HLV Dragan Talajic bị sa thải ngay sau Gulf Cup với 3 trận toàn thua ở vòng bảng.

Đội tuyển Thái Lan bị động khi đối thủ dự King's Cup bất ngờ rút lui Ảnh: Ngọc Linh

HLV Felix Sanchez sau khi chính thức ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Bahrain đã điều chỉnh kế hoạch, hủy thi đấu tại King's Cup và chọn đến Trung Quốc tham gia giải tứ hùng tại đây cùng đội chủ nhà, Yemen và Malaysia. Vụ việc khiến Liên đoàn Bóng đá Bahrain phải gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), theo nguồn tin của ASEAN FOOTBALL.

Việc thay đổi này khiến FAT bị động và phải gấp rút tìm kiếm đối thủ mới thay thế Bahrain với thời hạn cần chốt trước cuối tháng 10, theo báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport. King's Cup cũng có 4 đội tham dự, hiện còn 3 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Oman và Tajikistan.

Trước đó tại Gulf Cup, đội tuyển Bahrain thi đấu sa sút để thua Yemen với tỷ số 2-5 và UAE với tỷ số 0-4. Đây cũng là 2 đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam tại bảng E Asian Cup 2027 còn có đội tuyển Hàn Quốc. Trận còn lại Bahrain thua Qatar với tỷ số 0-1.

Các kết quả sa sút này khiến Liên đoàn Bóng đá Bahrain phải ra tay để hy vọng thay đổi tình hình đội nhà trước thềm Asian Cup 2027. Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Bahrain nằm ở bảng B cùng với Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên và Jordan.

Lịch thi đấu bảng E, Asian Cup 2027: Ngày 10.1.2027: Hàn Quốc - Yemen. Ngày 11.1.2027: UAE - Việt Nam. Ngày 15.1.2027: Yemen - UAE; Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 20.1.2027: Việt Nam - Yemen; Hàn Quốc - UAE.



