Messi kiến tạo cho De Paul lập công, sớm đưa Inter Miami vào vòng play-off MLS Cup

Messi hướng đến cú đúp lịch sử ở MLS

Việc Inter Miami sớm giành suất vào vòng 1 play-off MLS Cup, giúp Messi hướng đến cú đúp lịch sử trong mùa giải bóng đá nhà nghề Mỹ, bao gồm bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ ba liên tiếp, sau năm 2024 và 2025.

Messi rất nỗ lực ghi thêm bàn thắng, nhưng chỉ có 1 kiến tạo cho De Paul ghi bàn trong trận Inter Miami thắng New York City FC với tỷ số 2-0 ngày 15.10 Ảnh: Reuters

Trước đó, Messi và Inter Miami đã vô địch Campeones Cup. Tuy nhiên, danh hiệu này không chính thức, là cuộc đấu tranh siêu cúp giữa đội đương kim vô địch MLS Cup (Mỹ) và Liga MX (Mexico). Mục tiêu lớn nhất của họ ở mùa giải 2026 chính là bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup (diễn ra từ 18.11 đến 18.12).

Trận thắng trước New York City FC với tỷ số 2-0 ngày 15.10, nhờ các bàn thắng của Berterame và De Paul ghi phút 20 và 45+5 với sự đóng góp kiến tạo của Messi và Suarez, giúp Inter Miami sớm tiến một bước dài đến mục tiêu lớn nhất trong mùa giải năm nay.

Inter Miami hiện có 52 điểm sau 29 trận, bảo đảm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS và đã chắc một suất vào vòng 1 play-off MLS Cup. Họ là đội thứ 3 sau Nashville SC và Vancouver Whitecaps FC, là những đội sớm có vé vào giai đoạn quyết định tranh ngôi vô địch của mùa giải.

Messi hụt bước cuộc đua 1.000 bàn thắng với Ronaldo

Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của Messi đã dừng lại, sau khi anh chỉ góp 1 kiến tạo cho De Paul ghi bàn trong trận Inter Miami thắng New York City FC.

Pha kiến tạo này giúp Messi hiện có tổng cộng 12 pha kiến tạo tại MLS mùa này, cùng 23 bàn thắng. Qua đó, giúp danh thủ người Argentina tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Bên cạnh đó, anh cũng nắm ưu thế gần như tuyệt đối trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS, nhờ hiệu suất ghi bàn và kiến tạo vượt trội (tổng cộng là 35 bàn thắng và kiến tạo).

Messi hiện vẫn có tổng cộng 934 bàn trong sự nghiệp, và vẫn còn cần đến 66 bàn nữa để hoàn tất kỷ lục ghi 1.000 bàn. Trong khi đối thủ của anh, Ronaldo ghi bàn đều đặn trận thứ hai liên tiếp gần đây với CLB Al Nassr để nâng tổng số bàn thắng lên 981 bàn, và chỉ còn 19 bàn nữa chạm cột mốc 1.000 bàn thắng.

Khoảng cách bàn thắng giữa Ronaldo và Messi vừa rút ngắn còn 46 bàn, hiện đã được gia tăng lên lại là 47 bàn.