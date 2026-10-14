    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Thực hư tin đồn Messi được mời trao giải Quả bóng vàng 2026: Làm gì có chuyện đó!

    Giang Lao
    Giang Lao
    Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia thông tin chuyển nhượng, Messi sẽ không trao giải cho bất kỳ người chiến thắng nào tại lễ trao giải Quả bóng vàng được tổ chức ngày 26.10 tới. Đơn giản vì chính anh cũng là một trong các ứng viên được đề cử nhận danh hiệu cao quý này.

    Lý do Messi không trao giải Quả bóng vàng

    Fabrizio Romano cho biết: "Messi sẽ không trao giải cho bất kỳ người chiến thắng nào tại lễ trao giải Quả bóng vàng, do anh không được mời để thực hiện việc này. Ngoài ra, việc Messi có tham dự buổi lễ hay không vẫn chưa được xác nhận".

    Thực hư tin đồn Messi được mời trao giải Quả bóng vàng 2026: Làm gì có chuyện đó!- Ảnh 1.

    Messi trong trận đấu chia tay sự nghiệp quốc tế ngày 7.10. Anh được dự đoán nằm trong tốp 5 cầu thủ ứng viên đoạt Quả bóng vàng 2026

    Ảnh: Reuters

    Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng, ban tổ chức lễ trao giải Quả bóng vàng của Tạp chí France Football sẽ mời Messi tham dự và trao giải cho người chiến thắng, nhân sự kiện giải thưởng danh giá này đánh dấu lần thứ 70 tổ chức. Ngoài ra, cũng là để vinh danh Messi, cầu thủ có 8 lần đoạt Quả bóng vàng nhiều nhất trong lịch sử. Anh cũng vừa chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Argentina.

    Messi hiện có tên trong danh sách rút gọn 30 cầu thủ được đề cử tranh Quả bóng vàng 2026. Danh thủ này thi đấu ở World Cup 2026 với phong độ phi thường của một cầu thủ đã 39 tuổi. Anh ghi đến 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo sau 8 trận đấu, giúp đội tuyển Argentina giành ngôi á quân (thua đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở trận chung kết).

    Theo nhiều báo cáo, Messi là 1 trong 4 ứng cử viên sáng giá sẽ đoạt Quả bóng vàng 2026, sau khi hạn chót bỏ phiếu bầu cho giải thưởng này đã kết thúc vào ngày 28.9. 3 cầu thủ còn lại trong danh sách ứng viên này là Lamine Yamal (CLB Barcelona, đội tuyển Tây Ban Nha), Harry Kane (Bayern Munich, Anh), Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp). 

    Thực hư tin đồn Messi được mời trao giải Quả bóng vàng 2026: Làm gì có chuyện đó!- Ảnh 2.

    Messi đang có một lịch trình thi đấu cực kỳ bận rộn ở Inter Miami

    Ảnh: Reuters

    Lễ trao Quả bóng vàng năm nay sẽ diễn ra tại London, Anh, vào ngày 26.10. Cầu thủ Ousmane Dembele của PSG và đội tuyển Pháp là người đoạt giải năm 2025. Anh tiếp tục có tên trong đề cử năm nay, nhưng khả năng bảo vệ được danh hiệu khá thấp.

    Messi khó tham dự lễ trao Quả bóng vàng vì "đụng" lịch thi đấu của Inter Miami

    Messi và Inter Miami vẫn còn thi đấu các vòng cuối giai đoạn mùa giải thường niên MLS. Lịch thi đấu này kéo dài đến đầu tháng 11, bao gồm tổng cộng 6 trận, với mật độ khoảng 3 ngày/trận. 

    Ronaldo có còn cơ hội ghi bàn thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha?

    Trong đó có 2 trận diễn ra xen kẽ ngay thời điểm của buổi lễ trao giải Quả bóng vàng. Đó là trận Inter Miami gặp New York Red Bulls (ngày 25.10) và FC Cincinnati (29.10). Do đó, việc tham dự của Messi đến nay vẫn bỏ ngỏ do lịch trình thi đấu và nghỉ ngơi quá sát sao.

    Tuy nhiên, trong trường hợp nếu Inter Miami giành chiến thắng trước New York City FC lúc 6 giờ 30 ngày 15.10 ở vòng 29 MLS, và chính thức lấy suất vào vòng 1 MLS Cup để bảo vệ ngôi vô địch. Nhiều khả năng Messi có thể đến London để tham dự lễ trao Quả bóng vàng bất kể việc anh có giành được giải thưởng này hay không, theo kênh Deporte Total USA .

    Tin liên quan

    Lisandro Martinez bóc trần sự thật ở M.U, chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo sau trận thua Atletico Madrid 0-2

    Lisandro Martinez bóc trần sự thật ở M.U, chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo sau trận thua Atletico Madrid 0-2

    Hậu vệ Lisandro Martinez của M.U đã chỉ trích ban lãnh đạo CLB sau thất bại trước Atletico Madrid với tỷ số 0-2 tại Champions League ngày 14.10. Anh rất thất vọng vì đội bóng không được đầu tư để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

    Tình hình Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam sẽ sáng tỏ vào tháng 11: Có khi phải chuyển địa điểm?

    Ronaldo ghi bàn trong trận đấu suýt bị hoãn vì các vụ tấn công ở Ả Rập Xê Út

    Khám phá thêm chủ đề

    Messi Inter Miami MLS quả bóng vàng Lamine Yamal

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận