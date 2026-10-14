Lisandro Martinez bóc trần sự thật ở M.U, chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo sau trận thua Atletico Madrid 0-2

M.U không chỉ cứ sa thải HLV là xong

Lisandro Martinez đã thẳng thắn bóc trần sự thật ở M.U, cho rằng đội bóng cứ mỗi lần thất bại và đổ lỗi cho HLV, cầu thủ, rồi thay đổi HLV. Trong khi ban lãnh đạo CLB lại không có động thái gì để thay đổi. Vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại, khiến "Quỷ đỏ" thành Manchester cứ trồi sụt thất thường hết mùa này sang mùa khác.

Theo Lisandro Martinez, HLV Michael Carrick đã làm hết sức mình cho M.U Ảnh: Reuters

"Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc kỹ thuật của chúng tôi. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Và bản thân các cầu thủ chúng tôi cũng cần phải nỗ lực hơn nữa". Martinez chia sẻ với Amazon Prime sau trận M.U thua Atletico Madrid.

Giám đốc kỹ thuật mà Martinez đề cập chính là ông Jason Wilcox, người không đưa về M.U bản hợp đồng chất lượng nào trong mùa hè qua.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau một mùa giải thành công khi M.U về thứ 3 giải Ngoại hạng Anh để giành suất trở lại Champions League. Ông Wilcox chỉ đưa về M.U 3 cầu thủ mới đáng chú ý gồm Youri Tielemans, Carlos Baleba và Andrey Santos.

"Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời năm ngoái và giờ đây chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ cấp lãnh đạo, từ những người đứng đầu, trong việc mang về thêm các cầu thủ để tăng cường sức cạnh tranh, bởi vì nhiều đội bóng khác cũng đã chiêu mộ rất nhiều tân binh", Martinez nhấn mạnh thêm.

Phía trước mù mịt với M.U

Về trận đấu với Atletico Madrid, Martinez thẳng thắn: "Màn trình diễn của chúng tôi thực sự rất tệ. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Đôi khi nó phản chiếu tấm gương của CLB chúng tôi vào thời điểm này. Tôi từng mong đợi các khoản đầu tư thêm vào mùa hè. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật của chúng tôi. Nếu không thay đổi, mùa tới sẽ là vấn đề lớn".

Lisandro Martinez thực sự lo lắng cho hành trình của M.U ở mùa giải này và cả mùa tới Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu HLV Michael Carrick có được hỗ trợ đúng cách hay không. Martinez chia sẻ: "Tôi không nghĩ vậy. Anh ấy đã làm hết sức mình. Bạn liên tục thay đổi người quản lý (hoặc HLV) nhưng còn các lĩnh vực khác thì sao? Thật dễ để nói HLV, cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng phải gặp những người khác để hỏi nguyên nhân".

Trận thua của M.U trước Atletico Madrid đã kéo dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Michael Carrick lên con số 5 trên mọi đấu trường, đồng thời khiến họ dậm chân tại chỗ với 3 điểm ở giai đoạn vòng bảng Champions League, sau khi đã khởi đầu bằng chiến thắng trước Sabah FK với tỷ số 4-0.

M.U hiện xếp thứ 13 tại giải Ngoại hạng Anh. Trận sắp tới họ sẽ làm khách trên sân của Leeds United lúc 20 giờ ngày 18.10, trước khi di chuyển đến Como để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Champions League vào ngày 21.10. Một lịch trình bận rộn và đầy trắc trở, liệu M.U có kịp hồi sinh?