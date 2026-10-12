Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City tốp 1, thất vọng với M.U, Tottenham

Man City cùng Arsenal vẫn rất mạnh

Ở trận đấu tâm điểm vòng 6, diễn ra đêm 11.10, Man City làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Trong hiệp 1, Man City chơi không tốt, để Liverpool nhiều lần lấn lướt. Phải rất may mắn, Man City mới khép lại hiệp đấu với tỷ số hòa 0-0.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Man City có lợi thế chơi hơn người khi Ryan Gravenberch bị thẻ đỏ ở phút 62. Tận dụng thời cơ này, Man City ghi liền 3 bàn thắng nhờ công của Haaland, Doku và Rayan Cherki để có thắng lợi 3-0.

Haaland cùng Man City đang có phong độ rất cao ẢNH: REUTERS

Chelsea đã cải thiện phong độ, vươn lên tốp 6 ẢNH: REUTERS

Với trận thắng đậm Liverpool, Man City toàn thắng trong 6 trận đã đấu. “The Citizens” có 18 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng. Xếp ngay phía sau Man City là Arsenal - đội có 15 điểm. Ở vòng đấu thứ 6, Arsenal được thi đấu trên sân nhà nhưng chơi không tốt, để Leeds United dẫn trước ở phút 55. Tuy nhiên, giữa lúc khó khăn, nhà vô địch của Ngoại hạng Anh đã cho thấy bản lĩnh, ghi liền 2 bàn ở các phút 62 và 70, qua đó thắng ngược 2-1 để giành trọn 3 điểm.

Sau Man City và Arsenal, các vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về các đội không được đánh giá quá cao trước khi mùa giải này bắt đầu là Brighton (13 điểm), Brentford (10 điểm) và Everton (10 điểm).

Trong khi đó, Chelsea là đội có trận thắng đậm nhất vòng 6 khi vượt qua Bournemouth 5-1 trên sân nhà. Sau 6 trận, thầy trò HLV Xabi Alonso có 10 điểm, tạm đứng thứ 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 6



Ở nửa sau bảng xếp hạng, Tottenham là đội gây thất vọng nhất khi chỉ có 3 điểm sau 6 trận đã đấu. “Gà trống” hòa 1-1 với M.U ở vòng đấu này và hiện đang xếp thứ 18. Kể từ đầu mùa giải, Tottenham cùng với Bournemouth là hai đội vẫn chưa có chiến thắng nào.

Ở chiều ngược lại, tình cảnh của M.U cũng không khá hơn khi trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thầy trò HLV Carrick có 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 13.