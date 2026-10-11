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    M.U dẫn trước rồi đá hơn người, vẫn bị đội chót bảng Tottenham chia điểm phút 90+2

    Văn Trình
    Văn Trình
    Dù có lợi thế chơi hơn người ở hiệp 2 nhưng M.U vẫn thi đấu thất vọng, để Tottenham cầm chân 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027, diễn ra vào rạng sáng 11.10.

    Được chơi trên sân nhà Old Trafford và gặp đối thủ đang đứng chót bảng là Tottenham nhưng M.U có hiệp 1 thất vọng. Thầy trò HLV Carrick không lên nổi bóng, chịu rất nhiều sức ép vì liên tục bị đối thủ pressing tầm cao. Không những vậy, hàng tiền vệ và tiền đạo dù có sự có mặt của Bruno Fernandes, Cunha, Tielemans… nhưng không thể tiếp cận khung thành Tottenham, chỉ có đúng 1 lần sút bóng. Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, M.U cũng bị chính CĐV nhà lo ó, chỉ trích.

    Ở chiều ngược lại, Tottenham nhập cuộc đầy chủ động. Khác với lối chơi chậm như những trận đấu đầu mùa, “Gà trống” đẩy cao nhịp độ trận đấu, dựa nhiều vào sự cơ động của Mohammed Kudus hay Savio ở 2 hành lang cánh. Sau 45 phút, các học trò của HLV Roberto De Zerbi có đến 8 lần sút bóng. Đáng tiếc, những chân sút như Mohammed Kudus, Conor Gallagher bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở các phút 21 và 42, khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

    M.U dẫn trước rồi đá hơn người, vẫn bị đội chót bảng Tottenham chia điểm phút 90+2- Ảnh 1.
    M.U dẫn trước rồi đá hơn người, vẫn bị đội chót bảng Tottenham chia điểm phút 90+2- Ảnh 2.
    M.U dẫn trước rồi đá hơn người, vẫn bị đội chót bảng Tottenham chia điểm phút 90+2- Ảnh 3.

    M.U có hiệp 1 đầy thất vọng, để Tottenham (áo đen) liên tục dồn ép

    ẢNH: REUTERS

    Trận hòa thất vọng của M.U

    Sau giờ nghỉ, M.U chơi khác hẳn hiệp 1, liên tục đẩy cao nhịp độ để tìm bàn thắng. HLV Carrick cũng làm mới hoàn toàn tuyến giữa, tung những cầu thủ như Baleba, Zirkzee vào sân. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 75, Cunha đột phá bên cánh trái và chuyền ngược lại cho Mbeumo sút bóng tinh tế, mở tỷ số cho M.U.

    Có bàn dẫn trước, M.U vẫn là đội chơi chủ động. Tuy nhiên, trong khoảng 15 phút cuối trận, màn so tài giữa M.U và Tottenham nhiều lần bị ngắt quãng vì cầu thủ đôi bên không giữ được bình tĩnh, phạm lỗi với nhau. Ở phút 79, Bentancur phía Tottenham cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Stuart Attwell. Trong tình huống này, Bentancur có một loạt pha phạm lỗi với cầu thủ M.U, sau đó húc vào mặt Luke Shaw dẫn đến màn xô xát giữa 2 đội phía ngoài sân. Tưởng chừng như lợi thế chơi hơn người sẽ giúp M.U có 3 điểm nhưng đến phút 90+2, Solanke đánh đầu cận thành, ấn định trận hòa 1-1 cho Tottenham.

    M.U dẫn trước rồi đá hơn người, vẫn bị đội chót bảng Tottenham chia điểm phút 90+2- Ảnh 4.

    Bentancur (phải) bị đuổi khỏi sân sau pha xô xát với Luke Shaw

    ẢNH: REUTERS

    Chia điểm với Tottenham ở trận đấu này, M.U chỉ có 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, M.U đã không thắng trong 3 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, tình cảnh của Tottenham cũng không khá hơn khi họ chỉ có 3 điểm sau 6 trận, tạm vươn lên đứng thứ 18.

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