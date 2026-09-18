Hàng thủ 'ô hợp' khiến M.U lao đao

G ỤC NGÃ TRƯỚC THỬ THÁCH THẬT SỰ

Chi tiết ngờ vực lớn nhất về HLV Carrick khi ông bất ngờ đem về suất dự Champions League cho M.U: đấy là thứ bóng đá khác hẳn, hầu như không tồn tại trong bóng đá đỉnh cao thời nay. Hoàn cảnh công việc của HLV Carrick trong mùa vừa qua là ông chỉ phải chuẩn bị mỗi tuần một trận, và chỉ cầm quân ở giải Ngoại hạng (M.U không được tham dự các cúp châu Âu và đã bị loại khỏi Cúp FA, Liên đoàn trước khi Carrick xuất hiện). Liệu ông Carrick có khả năng cầm quân trong mật độ 2 trận/tuần?

M.U thường thua bàn do hàng thủ quá yếu Ảnh: AFP

Câu trả lời trước mắt: ngay sau trận thắng Sabah FK ở Champions League là 2 trận thua liên tiếp trước Man.City ở giải Ngoại hạng và Brighton ở Cúp Liên đoàn. May cho M.U khi Sabah FK chỉ là đội bóng yếu nhất tại Champions League. Ngay trước trận gặp Sabah FK, M.U chỉ hòa 2-2 với Everton. Nghĩa là thua 2, hòa 1 ở 4 trận đấu thuộc 3 giải khác nhau trong 11 ngày. Lần đầu tiên đối diện với lịch thi đấu thực thụ của bóng đá đỉnh cao, HLV Carrick lập tức ngã gục.

Vấn đề từ lịch thi đấu dày đặc không chỉ là nguy cơ sa sút thể lực của cầu thủ (suy cho cùng đây chỉ mới là giai đoạn đầu mùa, chưa ai xuống sức). Phải chuẩn bị cách khác, trong điều kiện thi đấu 2 trận/tuần trước những đối thủ khác hẳn nhau, ở các giải đấu khác nhau. Xoay tua lực lượng chỉ là một trong nhiều chi tiết quan trọng. Trong nhiều trường hợp, cầu thủ cụ thể liên quan đến giải pháp chiến thuật, cách chơi cụ thể.

Lực lượng M.U tuy chưa hoàn hảo nhưng không đến nỗi quá mỏng. Nhưng cách chơi nhạt nhòa trong các trận đấu vừa qua cho thấy hoàn toàn không có dấu ấn nào về bài bản chiến thuật của HLV Carrick. Hàng công bế tắc hoàn toàn, mạnh ai nấy đá theo hơi hướng cá nhân là chính, khi M.U may mắn có ưu thế hơn người trước Man.City. Rút cuộc M.U chẳng những không thắng mà còn thua đau. Trong trận thua Brighton mới đây ở Cúp Liên đoàn, M.U dẫn trước đến 2 bàn. Đấy là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ, M.U dẫn trước 2 bàn mà vẫn thua (thậm chí thua một đối thủ ở đẳng cấp bình thường). Còn khi mất điểm trên sân Everton, M.U bị gỡ 2-2 ở phút bù giờ thứ 6.

H ÀNG THỦ M.U ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

Trong bóng đá nếu bạn cứ tấn công mãi mà không ghi bàn thì đấy là chuyện bình thường. Ngược lại, khi bạn đã chủ động phòng ngự mà vẫn thua thì đấy là điểm yếu quá rõ ràng. Giới hâm mộ cứ mãi tỏ ra thất vọng về nhược điểm tấn công của M.U. Kỳ thực phòng ngự mới là nỗi lo lớn nhất của đội bóng trong tay HLV Carrick.

M.U chi đến 220 triệu bảng mua 8 hậu vệ tính từ mùa hè 2022. Rút cuộc, hàng hậu vệ chủ lực mà ông Carrick đang dùng trong những ngày này vẫn chỉ là Luke Shaw (bên trái), Harry Maguire - Lisandro Martinez (trung vệ), Diogo Dalot (bên phải). Đấy là hàng hậu vệ đá chính trong trận ra quân ở mùa bóng 2022 - 2023. Tính đến trước mùa bóng này, hàng hậu vệ ấy chỉ mới thi đấu cùng nhau 10 lần trong suốt 4 năm.

Shaw đến từ Southampton vào năm 2014, do HLV David Moyes tuyển chọn, nhưng ký hợp đồng với HLV Louis Van Gaal. Dalot đến từ Porto vào năm 2018, do HLV Jose Mourinho tuyển chọn. Maguire đến từ Leicester, là hậu vệ đắt giá nhất thế giới, ký hợp đồng với HLV Ole Gunnar Solskjaer vào năm 2019. Martinez đến từ Ajax Amsterdam, được tuyển mộ bởi HLV Erik Ten Hag vào năm 2022. Mỗi người ký với một HLV, và đấy lại là những HLV khác hẳn nhau về mọi mặt.

Do rất nhiều nguyên nhân M.U mới có một hàng hậu vệ như thế, chứ giới quan sát khó lòng hình dung một ý tưởng nào về mặt xây dựng lực lượng, từ sự tập hợp của 4 hậu vệ như vậy. Như đã nêu họ chỉ đứng cùng một đội hình 10 lần trong suốt 4 năm. Điều đáng lưu ý là 6 trong 10 lần ấy diễn ra dưới thời HLV Carrick mùa trước. Quá rõ ràng là ông Carrick chủ trương dùng người như vậy. Và để bảo vệ cho hàng hậu vệ kỳ lạ nói trên, ông tăng cường 2 gương mặt mới vào vị trí tiền vệ trụ mùa này: Youri Tielemans từ Aston Villa và Andrey Santos từ Chelsea. Họ mà ăn ý, chơi có bài bản mới là chuyện lạ!