Nhận định, dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs M.U: Nhiều bàn thắng, 'quỷ đỏ' thua trận

Tổng quan trước trận Atletico Madrid vs M.U

Cựu danh thủ Michael Carrick từng giúp "quỷ đỏ" trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Anh (đã được bổ nhiệm chính thức) lúc này lại đang trải qua giai đoạn mở màn mùa giải 2026-2027 đầy sóng gió. Cuối tuần qua, M.U đã bị đội bóng chỉ còn chơi với 10 người là Tottenham gỡ hòa một cách đáng thất vọng, kéo dài chuỗi trận không thắng ở các giải quốc nội lên con số 4.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid bước vào cuộc chạm trán này với hành trang là 4 chiến thắng liên tiếp. Cristian Romero, một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất mùa hè này là người ấn định chiến thắng cho đội bóng thành Madrid cuối tuần qua. Bàn thắng ở phút 88 của Romero giúp Atletico Madrid vượt qua Alaves với tỷ số sát nút 2-1, qua đó tiếp tục đứng trên kình địch cùng thành phố Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga.

"Quỷ đỏ" bị đánh giá là "cửa dưới" ở trận này và khó kiếm điểm trên sân nhà của Atletico Madrid ẢNH: REUTERS

M.U khởi động chiến dịch UEFA Champions League một cách thuận lợi khi đè bẹp tân binh Sabah (Azerbaijan) với tỷ số 4-0. Trong khi đó, Atletico Madrid để thua 1-2 tại Anfield trước Liverpool. Đại diện nước Anh tỏ ra dễ bị đánh bại trong thời gian qua ở đấu trường quốc nội, nhưng ở cúp châu Âu sẽ là câu chuyện khác. Đối mặt với Atletico Madrid, M.U không còn chịu áp lực phải kiểm soát thế trận. Đoàn quân của HLV Carrick sẵn sàng đá phòng ngự phản công trước đại diện Tây Ban Nha, ngay cả khi không có Benjamin Sesko.

Trong khi đó, Atletico Madrid từ xưa đến nay cũng nổi tiếng với khả năng phòng ngự. Do đó, giới chuyên môn nhận định rằng bàn thắng mở tỷ số tại thủ đô Tây Ban Nha sẽ mang tính chất then chốt của trận đấu này.

- Nỗi lo hàng thủ: M.U có thể phù hợp hơn với lối đá nhường sân và chờ thời cơ phản công. Nhưng để đấu pháp này mang lại hiệu quả, họ phải bảo vệ khu vực 16,5 m tốt hơn so với những gì đã thể hiện ở giải quốc nội. Harry Maguire cho thấy sự mạnh mẽ trong không chiến, nhưng đối tác của anh ở hàng thủ là Lisandro Martinez lại đang có khởi đầu rất tệ ở mùa này.

- Thành tích đối đầu: Hai đội mới chỉ gặp nhau 4 lần và M.U chưa từng biết đến mùi chiến thắng. Tại vòng 16 đội UEFA Champions League 2021-2022, HLV Simeone đã dẫn dắt Atletico Madrid giành chiến thắng đầy bản lĩnh sau hai lượt trận. Sau trận hòa lượt đi ở Madrid, đại diện La Liga đã có chiến thắng quả cảm 1-0 ngay trên sân khách để tiến vào tứ kết.

- Nhân tố đột biến Julian Alvarez: Anh từng phải chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ vì ở lại Metropolitano, sau khi thất bại trong việc gia nhập Barcelona. Ở mùa này, Alvarez vẫn chưa ghi bàn nào cho đội nhà. Đây sẽ là thời điểm không thể tốt hơn để chân sút người Argentina mở tài khoản bàn thắng, qua đó làm nguôi ngoai cơn giận từ các CĐV.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs M.U

HLV Diego Simeone sẽ có đội hình tối ưu nhất cho cuộc đón tiếp M.U. Phía ngược lại, M.U đang chịu những tổn thất về lực lượng. Luke Shaw và Kobbie Mainoo đều vắng mặt trong buổi tập gần nhất và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ngoài ra, đội khách vẫn chưa có sự phục vụ của Patrick Dorgu, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui.

- Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Romero, Pubill, Hancko; Koke, Barrios; Lee, Baena, Lookman; Alvarez.

- M.U: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Dalot; Tielemans, Baleba; Mbeumo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Dự đoán tỷ số: Atletico Madrid 2-1 M.U