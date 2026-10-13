Khi Anfield không còn là thánh địa

Giới hâm mộ Liverpool chỉ có cơ hội nhìn thấy thầy trò Iraola bình quân 2 lần mỗi tháng, khi Liverpool "đến" thi đấu tại sân nhà Anfield. Họ ở chỗ khác, tập ở nơi khác. Giờ không còn cảnh người hâm mộ vẫy chào cầu thủ khi gặp nhau ngoài đường như trước nữa. Bóng đá hiện đại ở đâu cũng vậy. Nhưng với Liverpool, với Anfield, đấy là thay đổi rất lớn. Anfield từng là sân bóng đem lại cảm giác sợ hãi cho mọi đối thủ mạnh nhất. Đấy là một chi tiết đặc sắc về văn hóa bóng đá. Nhưng ở giải Ngoại hạng mùa này, Liverpool chưa hề thắng tại sân nhà. Chuỗi trận không thắng tại Anfield đã kéo dài từ mùa trước. Nhìn lại cả năm 2026, Liverpool chỉ thắng 4 trong 13 trận thuộc giải Ngoại hạng ở sân Anfield. Chưa bao giờ các đối thủ trở nên bình thản, tự tin khi gặp Liverpool ngay tại sân Anfield như lúc này.

Ryan Gravenberch bị truất quyền thi đấu khiến Liverpool “sụp đổ” trước Man.City ẢNH: AP

Sức hậu thuẫn vô cùng đặc trưng của giới hâm mộ Anfield giờ không còn nữa. Nhưng đấy chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến Liverpool mùa này khởi đầu bết bát (hiện đứng thứ 9 sau 6 vòng đấu). Ở trận gặp Man.City tại sân nhà cuối tuần qua, khi mọi chuyện đang diễn ra ổn thỏa thì Ryan Gravenberch lĩnh thẻ đỏ ở phút 62 và Liverpool sụp đổ: thua liền 2 bàn trước khi rời sân với tỷ số 0-3.

Virgil Van Dijk nói sau trận: "Rất khó đứng vững trong hoàn cảnh như vậy!". Van Dijk nói không sai, nhưng câu nói ấy lại làm toát lên một khác biệt lớn lao nữa về Liverpool lúc này. Gravenberch đá tiền vệ trụ, tức là lá chắn cho hàng hậu vệ mà Van Dijk chỉ huy. Anh cảm thấy "rất khó đá" khi tiền vệ phía trước bị đuổi. Trước đây, câu chuyện hoàn toàn ngược lại, không ai lừa bóng qua được Van Dijk trong suốt mùa bóng 2018 - 2019. Hệ quả là tiền vệ trụ dễ đá hẳn khi quá yên tâm với Van Dijk sau lưng. Cũng nhờ có Van Dijk quá vững ở vị trí trung vệ mà các hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson thoải mái lên tấn công, để rồi chính họ từng được khen là cặp hậu vệ cánh đáng sợ nhất thế giới.

Van Dijk bây giờ chưa đến nỗi kém nhưng không còn xuất sắc nữa, và Liverpool mất hẳn chỗ dựa "có một không hai". Phía trên, Liverpool chưa tìm được giải pháp thay thế cho sự ra đi của một "thương hiệu" khác, từng là biểu tượng của đội: tiền đạo cánh Mohamed Salah. Thay chỗ Salah là cầu thủ đắt giá nhất mà Liverpool vừa tăng cường trong mùa bóng này: Bradley Barcola, đến từ PSG với giá 106 triệu bảng. Anh chưa có đóng góp quan trọng nào vì một lẽ đơn giản: Barcola chỉ mới đến Liverpool 6 tuần. Đã biết chắc về việc chia tay Salah từ quá lâu rồi, sao Liverpool phải đợi đến ngày chuyển nhượng cuối cùng (giải Ngoại hạng đã trải qua 2 vòng) mới tăng cường Barcola?

Trong 2 mùa hè gần đây, Liverpool chi hơn 600 triệu bảng mua sắm ngôi sao, nhưng chỉ có đúng 1 bản hợp đồng thành công. Đấy là tiền đạo Hugo Ekitike, đang chấn thương, vẫn chưa xuất hiện trong mùa bóng này. Alexander Isak bất quá chỉ mới tỏa sáng trong vài trận mùa này, nhưng anh cũng đang chấn thương. Barcola còn chưa có đủ thời gian hòa nhập, như đã nêu. Florian Wirtz là cú chuyển nhượng "thảm họa", nhưng anh lại luôn có mặt.

Salah đã ra đi. Thủ môn Alisson Becker và trung vệ Van Dijk đều đã qua khỏi đỉnh cao phong độ. Hợp đồng lớn thì gây thất vọng (Wirtz) hoặc chưa phát huy (Barcola). Các tên tuổi còn lại đều chỉ thành công hoặc thất bại theo phong độ ngẫu nhiên. Vậy nên, Liverpool hiện là đội bóng không có thủ lĩnh, không có trụ cột.