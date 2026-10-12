M.U và cú khởi đầu tệ nhất lịch sử

N HỮNG SỰ LẶP LẠI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Lần thứ hai liên tiếp M.U đá trên sân nhà với thuận lợi lớn là đối phương chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, họ chẳng những không thể tận dụng ưu thế hơn người, mà còn thủng lưới sau khi đối phương đã lĩnh thẻ đỏ. Ở trận trước, M.U thua Man.City 0-1. Kỳ này, họ để Tottenham gỡ hòa 1-1 trong những phút bù giờ. Cũng trong những phút bù giờ, M.U để Everton ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước trận gặp Man.City.

Đấy khó có thể là những sự trùng hợp tình cờ. Khả năng điều binh khiển tướng của HLV Michael Carrick phải được mổ xẻ, khi ông tỏ rõ là không biết làm gì để bảo vệ ưu thế trong những phút cuối. Trên nguyên tắc, việc phòng ngự dễ hơn rất nhiều so với việc tấn công. Đã vậy M.U chỉ cần đứng vững trước các đối thủ đã mất người, vậy mà cũng không làm được. Tệ nhất là ở chỗ những sự thất vọng cứ liên tục lặp lại mà không có dấu hiệu nào cho thấy ông Carrick đã nhìn ra được vấn đề của mình để chỉnh sửa.

M.U (trái) có loạt trận khởi đầu đáng thất vọng Ảnh: AFP

Mùa bóng chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, nhưng có đến 3 lần M.U thủng lưới trong những phút bù giờ. Còn trong 3 lần gần đây nhất gặp các đối thủ chỉ còn 10 người trên sân, M.U của ông Carrick đều không thể thắng. HLV Carrick không biết phải chỉ đạo học trò đá làm sao để thắng một đối thủ chỉ còn 10 người.

Cố thủ trong những phút bù giờ để bảo toàn ưu thế, hoặc hướng đến chiến thắng trước các đối thủ chỉ còn 10 người, là công việc yêu cầu khả năng điều chỉnh chiến thuật, cách chơi, nhân sự của nhà cầm quân. HLV Carrick đã thất bại rõ ràng ở khía cạnh này. Vì sao ông không thay người để tăng cường sức phòng thủ khi M.U đang dẫn điểm và trận đấu chỉ còn vài phút?

B ÁO ĐỘNG ĐỎ CHO M.U

Nếu không thủng lưới trong phút bù giờ ở các trận gặp Everton, Tottenham, M.U giờ đã có thêm 4 điểm, tức đang đồng điểm với đội số 4 trong bảng xếp hạng. Nếu trọng tài VAR không sai một cách ấu trĩ, thì Man.City đã không có bàn duy nhất trong trận thắng M.U 1-0. Vâng, nhưng môn bóng đá không bao giờ dành cho những chữ "nếu" như vậy. Một khán giả thông thường cũng đủ kiến thức chuyên môn để thấy rằng người ta phải chuyển sang chơi cách khác khi đang dẫn trước 1 bàn và trận đấu đã bước qua phút 90.

Khách quan mà nói trận đấu giữa M.U - Tottenham, vốn có ý nghĩa "sinh tử" cho cả hai phía, có chất lượng chuyên môn rất thấp. Cầu thủ của hai đội xử lý tình huống rất lóng ngóng. Tiêu biểu là cách phòng ngự không thể chấp nhận của trung vệ Lisandro Martinez (M.U) ở pha bóng mà Tottenham gỡ hòa 1-1. Chẳng ai hiểu nổi anh muốn làm gì trong pha bóng ấy. Cách đây không lâu, anh cũng tự đưa bóng vào lưới nhà. Trung vệ này có thể sẽ còn khiến giới hâm mộ M.U phải thất vọng nhiều lần nữa.

Đấy cũng lại là lỗi của HLV Carrick trong một khía cạnh khác về vấn đề dùng người. Nhưng đây là câu chuyện không thể khác được, vì đợt chuyển nhượng mùa hè đã khép lại từ lâu. Hàng thủ gồm toàn hậu vệ thường xuyên mắc lỗi cá nhân của M.U gần như đảm bảo cho đối phương sẽ có bàn thắng trong mùa bóng này. Kể từ đầu mùa, chưa bao giờ M.U giữ nguyên mành lưới ở đấu trường quốc nội. Các đội mới thăng hạng như Hull, Ipswich đều ghi 2 bàn vào lưới M.U. Man.City và Tottenham thì ghi bàn khi chỉ còn 10 người. Brighton ghi đến 3 bàn để thắng ngược sau khi M.U dẫn trước 2-0 ở Cúp Liên đoàn. Nguy hiểm ở chỗ hàng thủ hay mắc sai lầm của M.U đã ngày càng lộ rõ, và các đối thủ tiếp theo sẽ càng tự tin tấn công ghi bàn. Áp lực dành cho thủ môn Senne Lammens vì thế cũng sẽ ngày càng cao.

Bao giờ mới đến lúc đặt ra vấn đề sa thải HLV Carrick thì đấy là việc của M.U. Nhưng trước mắt tình hình của họ đã đến mức báo động đỏ.