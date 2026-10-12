Gravenberch bị thẻ đỏ, Liverpool 'vỡ trận' phải thua đậm Man City 0-3 ngay tại Anfield

Màn so tài giữa

và Man City nhận được rất nhiều sự chú ý từ CĐV. Bước vào mùa giải này, hai đội vẫn có đội hình rất mạnh và đều chưa nhận thất bại nào sau 5 vòng đấu. Dù vậy, trái với kỳ vọng, màn “đại chiến” trên sân Anfield diễn ra khá tẻ nhạt trong hiệp 1, khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Liverpool và Man City (áo xanh) không tạo ra bất kỳ cơ hội ăn bàn rõ rệt nào trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Xét về thế trận, Liverpool là đội nắm thế chủ động, chơi tốt hơn. Tuy nhiên, việc tiền vệ quan trọng Szoboszlai gặp chấn thương ngay sát giờ thi đấu, không thể ra sân ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tấn công của “Lữ đoàn đỏ”. Dù cầm bóng tốt hơn (khoảng 60%) nhưng Liverpool chỉ có 3 lần dứt điểm ở hiệp đấu này và đều không thể làm khó được thủ thành Donnarumma của Man City.

Ở chiều ngược lại, hàng công của Man City cũng không để lại dấu ấn nào. Haaland như thường lệ vẫn chơi cao nhất nhưng hoàn toàn mờ nhạt, có số lần chạm bóng ít nhất trên sân. So với Liverpool, Man City còn dứt điểm ít hơn với chỉ vỏn vẹn 2 cú đá trong 45 phút.

Tờ The Guardian chỉ trích màn thể hiện của 2 đội: “Hiệp một tại Anfield diễn ra theo cách không thể tệ hơn. Liverpool khởi đầu tốt với các cơ hội của Lewis Koumas và Victor Munoz, nhưng Man City đã kiểm soát thế trận trong suốt hiệp đấu. Không có cơ hội rõ rệt nào cho cả hai đội và chỉ có một pha va chạm nhỏ ở giữa sân. Một màn đại chiến biến thành trận đấu mang tính biểu diễn, khiến CĐV phải ngủ gật”.

Haaland (trái) có hiệp 1 đầy thất vọng ẢNH: REUTERS

Man City tận dụng bước ngoặt thẻ đỏ của Gravenberch để giành 3 điểm

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi Liverpool đẩy cao nhịp độ, chơi tấn công. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu hiệp, các chân sút đội chủ nhà khiến khung thành Man City chao đảo với thêm 5 cú đá.

Dù vậy, giữa lúc đang có thế trận tốt, Liverpool phải gặp bất lợi khi Ryan Gravenberch bị thẻ đỏ ở phút 62. Chỉ 3 phút sau bước ngoặt này, Man City đã tìm được bàn mở tỷ số sau cú ra chân rất nhanh của Haaland. Chưa dừng lại ở đó, phút 68, Doku ghi siêu phẩm, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Man City.



Khoảng 20 phút cuối trận, Man City tận dụng triệt để lợi thế chơi hơn người, liên tục dồn ép Liverpool. Trong khoảng thời gian này, Haaland cùng các đồng đội có đến 12 cú sút về phía khung thành Liverpool. Phút 79, Rayan Cherki khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của hàng công đội khách với pha xử lý tinh tế, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City.

Rayan Cherki (số 10) ấn định chiến thắng cho Man City ẢNH: REUTERS

Đánh bại Liverpool 3-0 ở trận đấu này, Man City tiếp tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau vòng 6. Man City có 18 điểm, hơn đội xếp sau là Arsenal 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool có 9 điểm, đứng thứ 9.