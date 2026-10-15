Chuyên gia Indonesia gây tranh cãi nảy lửa khi tố chức vô địch FIFA ASEAN Cup bị dàn xếp

"FIFA ASEAN Cup đã được dàn xếp để Indonesia vô địch"

Đó là tuyên bố của ông Akmal Marhali, một chuyên gia bóng đá người Indonesia, trong một chương trình bình luận trên mạng xã hội mới đây, Astro Arena cho biết.

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup của đội tuyển Indonesia liên tiếp bị nghi ngờ Ảnh: Ngọc Linh

"FIFA ASEAN Cup đã được dàn xếp để Indonesia giành chiến thắng. Kết quả bốc thăm vòng bảng đã đảm bảo rằng, họ không phải đối đầu với Thái Lan hay đội tuyển Việt Nam ngay từ đầu để chắc suất vào chung kết", Akmal Marhali tuyên bố.

Hiện đoạn podcast này đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra các cuộc tranh luận nảy lửa giữa các nhóm CĐV trong khu vực Đông Nam Á.

Chưa hết, để chứng minh sự nghi ngờ của mình là có cơ sở, Akmal Marhali nhấn mạnh: "Việc bốc thăm chia bảng ngay từ đầu của FIFA ASEAN Cup đã được dàn xếp, ngoài việc đảm bảo Indonesia không nằm cùng bảng với Thái Lan hay đội tuyển Việt Nam. Các đối thủ nằm cùng bảng với Indonesia cũng đều có thứ hạng thấp hơn họ, đúng không?".

"Những bình luận này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cần lưu ý rằng Indonesia - đội nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Bangladesh và Singapore - đã lên ngôi vô địch tại kỳ giải đầu tiên này sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết", Astro Arena bày tỏ thêm.

Malaysia vẫn chưa quên trận thắng kỳ lạ của Indonesia trước Bangladesh?

Đội tuyển Malaysia tưởng chừng đã có vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup sau khi thắng Singapore với tỷ số 6-0 ngày 1.10 ở lượt cuối vòng bảng. Ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Indonesia bất ngờ bị đối thủ Bangladesh ghi bàn trong phút bù giờ để rút ngắn tỷ số còn 2-7. Với tỷ số này Indonesia sẽ mất vé chung kết vào tay Malaysia do kém hiệu số.

Mặc dù vậy, trận Indonesia gặp Bangladesh lúc đầu được trọng tài thông báo có 2 phút bù giờ, nhưng cuối cùng được "hô biến" thành 7 phút bù giờ. Nhờ đó, Indonesia ghi thêm 2 bàn nữa để thắng chung cuộc với tỷ số 9-2 và vượt qua Malaysia nhờ chỉ số phụ, giành vé vào chung kết. Trước khi thắng Thái Lan tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính) để lên ngôi vô địch.

Thế nhưng, cho đến nay chức vô địch này liên tiếp bị nghi ngờ, ngay cả một chuyên gia bóng đá Indonesia cũng vừa lên tiếng cáo buộc đội nhà đã được hưởng lợi và thậm chí là được dàn xếp ngay từ đầu để vô địch. Hiện các cuộc tranh luận về quan điểm của chuyên gia bóng đá Indonesia, Akmal Marhali, vẫn đang diễn ra nảy lửa trên mạng xã hội, Astro Arena cho biết thêm.