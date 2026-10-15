Saudi Pro League hoãn trận đấu có Ronaldo vì an ninh bất ổn nghiêm trọng, Asian Cup ‘nín thở’

Có tin Ronaldo sẽ rời Ả Rập Xê Út

Với việc các trận đấu của Al Nassr bị hoãn và tình hình tại Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục bất ổn, có tin Ronaldo và gia đình sẽ sớm rời nơi đây để trở về Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha.

Ronaldo và đồng đội ra sân thi đấu với các khán đài sân Al Awwal Park trống vắng khán giả vì tình hình an ninh bất ổn ở Ả Rập Xê Út ngày 13.10 Ảnh: Reuters

Trận đấu của Al Nassr gặp Al Ahli dự kiến diễn ra lúc 1 giờ ngày 16.10. Tuy nhiên, ban tổ chức Saudi Pro League đã ra thông báo hoãn trận đấu này sang ngày 6.3.2027. Trong khi hai trận còn lại giữa Al Hilal gặp Al Riyadh và Al Ittihad gặp Al Shabab bị hoãn lại đến ngày 19.12.

Các trận đấu này thuộc vòng 9 Saudi Pro League. Nhưng một số trận đấu khác cũng thuộc vòng này không bị hoãn, và sẽ tiếp tục được tổ chức thi đấu theo lịch ban đầu mà không có bất kỳ thay đổi nào. Trước đó, Saudi Pro League cũng hoãn 1 trận vào cuối tuần qua thuộc vòng 8.

Theo AFP, cuộc xung đột giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và nhóm Houthi ở Yemen vẫn leo thang trong những ngày gần đây, với các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các sân bay và cơ sở năng lượng trên khắp đất nước này.

Điều này làm dấy lên sự lo ngại về sự an toàn ở Ả Rập Xê Út. Các giải đấu thể thao được tổ chức ở nước này, bao gồm Saudi Pro League (bóng đá), quần vợt (giải Six Kings Slam) đều bị ảnh hưởng và phải hoãn thi đấu.

Với Ronaldo, sau khi trận Al Nassr gặp Al Ahli bị hoãn, theo lịch tiếp theo tại Saudi Pro League, anh và đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu trận gặp CLB Neom SC vào ngày 21.10 trên sân nhà ở Riyadh. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, không có gì đảm bảo mọi việc sẽ xuống thang và thiết lập lại an ninh an toàn tại Ả Rập Xê Út.

Asian Cup 2027 còn hơn 80 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

Asian Cup 2027 hồi hộp chờ đợi

AFP cho biết, tình hình trở nên rất khó dự đoán, đặc biệt sau khi trận đấu tại AFC Champions League Elite giữa Al Nassr của Ronaldo gặp CLB PFC Neftchi (Uzbekistan) diễn ra ngày 13.10, đã bị hoãn lại hơn một giờ đồng hồ vì các cảnh báo an ninh tại Ả Rập Xê Út.

Sự việc này xảy ra sau khi liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo, đã phát hiện và sau đó đánh chặn thành công một tên lửa do nhóm Houthi phóng về phía Riyadh, gần địa điểm sân Al Awwal Park, nơi trận đấu sắp diễn ra.

Sau sự kiện này, tình hình vẫn leo thang và dẫn đến các trận đấu tại Saudi Pro League bị hoãn, cũng như nhiều lo ngại sẽ ảnh hưởng đến Asian Cup 2027 (diễn ra vào đầu năm sau).

Theo Reuters ngày 14.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết, cơ quan này "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

Ông nói với các phóng viên ở Zurich (Thụy Sĩ) nơi Hội đồng FIFA đang họp, rằng: "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

Trong khi đó, các Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Úc (FA) cũng như Việt Nam (VFF) cho biết, luôn bám sát tình hình tại Ả Rập Xê Út trong suốt những ngày qua.

Tình hình căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco (Ả Rập Xê Út) tại TP.Dhahran của nước này vừa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo, song không có thương vong. Ngày 10.10, đã xảy ra vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Theo quan chức của VFF, AFC chưa có thông báo chính thức về tương lai của Asian Cup 2027 nhưng sẽ họp khẩn cấp tại Tokyo vào mấy ngày tới để đưa ra quyết định cuối cùng.