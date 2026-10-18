HLV Kim Sang-sik bất ngờ đổi lịch về Hàn Quốc, rút ngắn thời gian nghỉ phép

HLV Kim Sang-sik sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ phép vào tối 18.10, thay vì ngày 16.10 như kế hoạch ban đầu. Chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến quay lại Việt Nam vào ngày 24.10 để tiếp tục công việc, hướng tới đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.

Ông Kim theo dõi trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 13.10 Ảnh: Minh Tú

Trước khi lên đường về nước, HLV Kim Sang-sik tiếp tục theo dõi các trận đấu trong nước nhằm đánh giá phong độ cầu thủ. Ngày 13.10, ông dự khán trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Kashima Antlers tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Elite. Ngày 17.10, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng theo dõi trận đấu giữa CLB Công an Nhân dân và Hưng Yên FC tại giải hạng nhất.

Việc trực tiếp theo dõi các trận đấu là cơ sở để HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đánh giá lực lượng, tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ông Kim và các khán giả nhí tại khán đài sân Hưng Yên ngày 17.10 Ảnh: BTC

Trong thời gian nghỉ phép ngắn ngày tại quê nhà, ông Kim vẫn theo sát các công việc liên quan đến bóng đá Việt Nam. Các cộng sự sẽ báo cáo tình hình các cầu thủ thi đấu tại các giải trong nước gồm V-League và hạng nhất.

Đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 9.11

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9.11, sau khi V-League 2026 - 2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là thời điểm để ban huấn luyện đánh giá phong độ của các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn danh sách tập trung phù hợp.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức tại sân vận động Thiên Trường, với sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Loan và Kyrgyzstan. Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Giải có tính điểm FIFA. Đây là cơ hội rất tốt để ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng trước thềm Asian Cup 2027.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan ở trận ra quân ngày 11.11. Hai ngày sau, Đài Loan đối đầu Kyrgyzstan, trước khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Cộng hòa Kyrgyzstan ở lượt trận cuối vào ngày 15.11.

Với lịch thi đấu này, giải giao hữu tại Thiên Trường được kỳ vọng sẽ là dịp quan trọng để HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm đội hình, thử nghiệm các phương án chiến thuật và đánh giá khả năng phối hợp của các cầu thủ, qua đó hoàn thiện lực lượng cho những mục tiêu sắp tới của bóng đá Việt Nam.