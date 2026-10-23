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    'Ngựa chứng' Mansaray tỏa sáng rực rỡ, Thái Nguyên ngược dòng thắng nghẹt thở Becamex TP.HCM

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 23.10, ở vòng 4 giải hạng nhất 2026-2027, Becamex TP.HCM đã phung phí nhiều cơ hội và chấp nhận thất bại 2-3 trước tân binh Thái Nguyên.

    Hiệp đấu tẻ nhạt

    Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Bình Dương vào chiều tối 23.10 khiến chất lượng chuyên môn của trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu bị ảnh hưởng nặng. Mặt cỏ sũng nước khiến cả Becamex TP.HCMCLB Thái Nguyên không thể triển khai những tình huống phối hợp bóng ngắn. Thay vào đó, đôi bên ưu tiên sử dụng bóng dài.

    'Ngựa chứng' Mansaray tỏa sáng rực rỡ, Thái Nguyên ngược dòng thắng nghẹt thở Becamex TP.HCM - Ảnh 1.

    Mansaray (giữa) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá

    ẢNH: FPT PLAY

    Suốt hơn 35 phút, 2 đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trận đấu cũng liên tục gián đoạn do các pha phạm lỗi. Tình huống đáng chú ý nhất trong giai đoạn này có lẽ là... màn tranh cãi giữa Daniel Dos Anjos của Becamex TP.HCM và "ngựa chứng" Victor Mansaray bên phía CLB Thái Nguyên.

    Phải đến cuối hiệp 1, khi nước thoát đi bớt và mưa tạnh, trận đấu mới có một số tình huống hấp dẫn. Becamex TP.HCM tạo được sóng gió sau các pha dứt điểm của Nguyễn Trần Việt Cường hay Adriano Schmidt.

    Mansaray lại tỏa sáng

    Hiệp 2 diễn ra kịch tính hơn nhiều so với 45 phút đầu tiên. Ngay phút 47, Becamex TP.HCM có bàn mở tỷ số. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Minh Khoa tung đường treo bóng chính xác, tạo điều kiện cho Schmidt bật cao đánh đầu cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. 

    'Ngựa chứng' Mansaray tỏa sáng rực rỡ, Thái Nguyên ngược dòng thắng nghẹt thở Becamex TP.HCM - Ảnh 2.

    Dos Anjos (99) ghi bàn, nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội

    ẢNH: BECAMEX TP.HCM

    'Ngựa chứng' Mansaray tỏa sáng rực rỡ, Thái Nguyên ngược dòng thắng nghẹt thở Becamex TP.HCM - Ảnh 3.

    Mansaray ghi 9 bàn chỉ sau 4 trận

    ẢNH: CLB THÁI NGUYÊN

    Nhờ bàn thắng này, Becamex TP.HCM sung sức hơn, liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Dos Anjos và các đồng đội dứt điểm kém sắc sảo. Và đến phút 72, họ phải "trả giá". Sau một tình huống triển khai tấn công bên cánh phải của CLB Thái Nguyên, hàng phòng ngự Becamex TP.HCM lúng túng, để Mansaray ghi bàn thắng gỡ hòa. Đây đã là pha lập công thứ 8 của tiền đạo người Mỹ sau 4 trận ở giải hạng nhất. 

    Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, CLB Thái Nguyên lại rơi vào thế phải bám đuổi. Dos Anjos tự mình mang về quả phạt đền khi khiến Đỗ Minh Quân phạm lỗi trong vòng cấm địa, rồi thực hiện thành công, giúp Becamex TP.HCM dẫn trước 2-1. 

    Và lại 2 phút sau, Mansaray tiếp tục tỏa sáng. Vẫn là một pha triển khai tấn công biên phải, bóng được tạt vào trong và số 88 của CLB Thái Nguyên bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 85, Đình Thịnh, người kiến tạo 2 bàn cho Mansaray, tự điền tên mình lên bảng điện tử bằng cú đệm lòng gọn gàng. Trước đó, CLB Thái Nguyên đã thực hiện pha phản công sắc sảo. 

    Những phút cuối, Becamex TP.HCM tạo thêm được hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm, trong đó có cú đánh đầu chạm xà của Hoàng Vũ Samson. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn không có bàn.

    Chung cuộc, CLB Thái Nguyên giành chiến thắng 3-2 để tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Becamex TP.HCM có 7 điểm và đứng thứ 4.

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