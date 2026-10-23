Đối thủ Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 chốt 2 trận giao hữu nặng ký

Hàn Quốc đấu giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út ở... Qatar

Theo nhà báo John Duerden, KFA đã chọn các đối thủ cực mạnh để đội tuyển Hàn Quốc thử lửa trong FIFA Days tháng 11. Qua đó, cũng sẽ là bài kiểm tra cuối cùng với HLV Robert Moreno, trước khi đi đến quyết định có gia hạn tiếp hợp đồng dài hạn với nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đến Asian Cup 2027 hay không.

Son Heung-min trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng không dàn xếp được những bất đồng nội bộ Ảnh: Reuters

Đội tuyển Hàn Quốc sẽ gặp Ả Rập Xê Út, đội chủ nhà Asian Cup 2027, vào ngày 13.11. Sau đó là trận gặp Qatar ngày 17.11. Đáng chú ý, các trận đấu này đều tổ chức ở Doha, Qatar.

"Việc quốc gia chủ nhà của Asian Cup 2027 (Ả Rập Xê Út) phải thi đấu ở nước ngoài chỉ vài tuần trước khi giải đấu khởi tranh không phải là một tín hiệu tốt. Ban đầu, cả Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út dự định gặp nhau tại Jeddah, nhưng địa điểm này đã phải thay đổi vì những lý do dễ hiểu (cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt).

Ngoài ra, trận đấu trong khuôn khổ giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) giữa Al Ahli và Al-Khaleej diễn ra ngày 24.10 đã bị hoãn, sau các vụ tấn công mới nhất vào sân bay quốc tế King Fahd ngày 22.10", nhà báo John Duerden cho biết.

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Bất chấp những lo ngại về an ninh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận Ả Rập Xê Út vẫn là nước đăng cai Asian Cup 2027 thông qua một cuộc họp đặc biệt của ban chấp hành diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản ngày 20.10, báo Hàn Quốc The Chosun Ilbo cho biết.

Các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc được lên lịch trong tháng 11 tại Qatar, cũng là bước chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tuy nhiên, The Chosun Ilbo cũng đề cập khả năng hoãn Asian Cup 2027 vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Ủy ban điều hành đặc biệt của AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc giữ nguyên lịch trình hay hoãn sự kiện này trong cuộc họp của Ban Chấp hành AFC ở Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 11 tới đây.

Tiền đạo Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ góp mặt thi đấu trong trận gặp Yemen tại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng E cùng đội tuyển Việt Nam, UAE và Yemen. Họ thi đấu trận ra quân gặp Yemen ngày 10.1.2027, gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp UAE ngày 20.1.2027.

Đội tuyển Việt Nam đã chốt lịch trước Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam thi đấu trong FIFA Days tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan. Cả 2 trận này được tổ chức tại sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Trong đó, đội tuyển Việt Nam gặp đội Đài Loan vào ngày 11.11, và gặp Kyrgyzstan ngày 15.11.

Với việc Asian Cup 2027 cho đến nay vẫn được xác nhận sẽ diễn ra đúng lịch trình tại Ả Rập Xê Út, từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Đội tuyển Việt Nam sẽ còn có 2 trận giao hữu nữa ngay trước ngày giải đấu khởi tranh, gồm dự kiến gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 30.12, và gặp Qatar ngày 5.1 tại Doha.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027, gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027. Tất cả đều giờ Việt Nam, rất thuận tiện cho người hâm mộ theo dõi và ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik.



