Ban tổ chức Quả bóng vàng làm rõ danh hiệu ‘xuất sắc mọi thời đại’, Ronaldo sẽ rất buồn vì…

Ronaldo mừng hụt

Ronaldo đang dẫn đầu cuộc bầu chọn BOAT với đến 75% số phiếu. Người xếp thứ hai cuộc bầu chọn này là Messi với chỉ 9% số phiếu bầu.

Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc bầu chọn dành cho người hâm mộ, và không được trao giải thưởng dưới dạng cúp vật lý, cũng như không nằm trong chương trình lễ trao Quả bóng vàng 2026 sắp tổ chức tại London (Anh) vào ngày 26.10, theo trang web của ban tổ chức Quả bóng vàng cho biết ngày 23.10.

Ronaldo dẫn đầu tuyệt đối cuộc bầu chọn ‘Quả bóng vàng mọi thời đại’ (BOAT), đáng tiếc đây không phải là danh hiệu chính thức Ảnh: Reuters

Trước đó, rất nhiều người tin rằng cuộc bầu chọn BOAT chính là cho danh hiệu "Siêu Quả bóng vàng". Ở cuộc bầu chọn BOAT này, ban tổ chức đã tính phí cho người bầu chọn, với mỗi lượt bỏ phiếu có giá 1 euro (khoảng 29.000 đồng). Người tham gia được phép bỏ phiếu không giới hạn số lần cho ứng viên hoặc từng phiên bản mùa giải yêu thích.

Mặc dù vậy, ngay trước lễ trao giải Quả bóng vàng, ban tổ chức giải thưởng danh giá này bất ngờ ra thông báo để làm rõ về cuộc bầu chọn hiện nay. Qua đó, cũng để ngăn chặn cuộc tranh luận hiện nay, chủ yếu giữa những người yêu thích Ronaldo và Messi.

"BOAT có phải là Siêu Quả bóng vàng mới hay không? Đây là câu trả lời rất rõ ràng: Không!", trang web chính thức của Quả bóng vàng nhấn mạnh.

"Đây là hai sáng kiến hoàn toàn khác biệt và không có mối liên hệ nào giữa chúng. BOAT chỉ đơn thuần là một cuộc bầu chọn dành cho người hâm mộ, và không được trao giải, cũng như là giải thưởng chính thức. Cuộc bầu chọn này sẽ công bố kết quả vào ngày 28.10.

Trong khi đó, "Siêu Quả bóng vàng" là danh hiệu chính thức, được công nhận và đã được France Football trao tặng một lần trong lịch sử cho đến nay. Nó diễn ra vào tháng 12.1989 để bầu ra người đoạt nhiều Quả bóng vàng xuất sắc nhất trong ba thập kỷ trước.

Chiếc cúp đặc biệt đó - được xác định bởi ban giám khảo chuyên môn, những người từng đoạt giải và độc giả - đã được trao cho huyền thoại Alfredo Di Stefano của Real Madrid. Kể từ đó, danh hiệu này chưa bao giờ được trao nữa và hiện chưa có ngày chính thức nào được ấn định cho phiên bản lần thứ hai", ban tổ chức Quả bóng vàng giải thích và kết luận.

Như vậy, nếu Ronaldo thắng cuộc bầu chọn BOAT sắp tới đây, với số phiếu bầu đang dẫn đầu tuyệt đối, không phải là giải thưởng chính thức. Ronaldo đoạt 5 Quả bóng vàng trong sự nghiệp, trong khi Messi là người đoạt danh hiệu này nhiều nhất trong lịch sử với 8 lần sở hữu.

Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026?

The Athletic đã làm một khảo sát mới nhất, mời 100 người gồm cầu thủ, nhà quản lý, HLV, giám đốc thể thao, tuyển trạch viên, chủ tịch CLB và các giám đốc điều hành, bỏ phiếu đánh giá về người sẽ thắng giải Quả bóng vàng năm nay.

Liệu có đúng Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026 như tin đồn? Ảnh: Reuters

Theo đó, cuộc khảo sát này cho thấy Harry Kane là người thắng giải với số điểm lên đến 1.103 điểm. Lamine Yamal xếp thứ hai với 991 điểm, và Kylian Mbappe xếp thứ 3 với 728 điểm. Messi xếp thứ 5 với 498 điểm, sau Michael Olise có 646 điểm.

Lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 70 trong lịch sử. Buổi lễ diễn ra tại nhà hát London Palladium (Anh) vào ngày 26.10 tới. Việc chọn London làm thành phố đăng cai là cách để tri ân Stanley Matthews - huyền thoại người Anh, cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng này.

Dẫn chương trình của buổi lễ là cựu danh thủ Thierry Henry, người từng về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng 2003, cùng nữ nhà báo người Anh Kate Scott.

Lễ trao giải Quả bóng vàng, với sự kiện thảm đỏ bắt đầu từ lúc 1 giờ ngày 27.10, theo giờ Việt Nam, đến 1 giờ 40. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra từ lúc 2 giờ đến 4 giờ cùng ngày. Từ 4 giờ 30 là buổi họp báo của những người chiến thắng giải.