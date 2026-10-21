Rộ tin Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026: Lễ trao giải diễn ra ở đâu, khi nào?

CLB Bayern Munich bất ngờ đăng ảnh Harry Kane ám chỉ thắng Quả bóng vàng

Tài khoản chính thức trên mạng xã hội của CLB Bayern Munich ngày 21.10, bất ngờ đăng bức ảnh tiền đạo Harry Kane dự lễ Quả bóng vàng trước đây, cùng dòng thông điệp đầy ẩn ý: "Sắp đến giờ trình diễn rồi".

Liệu có đúng Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026 như tin đồn? Ảnh: Reuters

Diễn biến này khiến không ít người tin rằng, Harry Kane và CLB Bayern Munich đã được bí mật thông báo trước về việc đã đoạt Quả bóng vàng 2026. Điều này cũng đúng như các tin đồn đang diễn ra hiện nay đến từ các nguồn tin uy tín.

Nếu đúng như vậy, Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải, với Tổng biên tập Vincent Garcia hiện là người duy nhất biết được ai là người thắng giải, sẽ tiến hành trước các buổi chụp hình và phỏng vấn độc quyền với Harry Kane ngay trong tuần này, trước khi buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 26.10.

Thông tin Harry Kane đoạt Quả bóng vàng càng được củng cố, sau khi tờ The Athletic ngày 21.10 cũng xếp tiền đạo của đội tuyển Anh này đứng ở vị trí số 1 trong danh sách các ứng cử viên sáng giá nhất sẽ đoạt Quả bóng vàng. Hai ngôi sao hàng đầu khác là Lamine Yamal và Kylian Mbappe chỉ xếp thứ 3 và 4, trong khi Michael Olise, đồng đội của Harry Kane tại CLB Bayern Munich, xếp thứ 2.

Danh thủ Messi nằm trong danh sách đề cử 30 cầu thủ tranh Quả bóng vàng năm nay, được The Athletic xếp ở vị trí thứ 10 trong tốp các ứng cử viên sáng giá nhất. Tiền vệ Rodri, cầu thủ đoạt Quả bóng vàng tại World Cup 2026 chỉ xếp thứ 5, trên Erling Haaland xếp thứ 6. Còn Khvicha Kvaratskhelia, Luis Diaz và Jude Bellingham là những người còn lại trong tốp 10 này.

Nếu đúng như dự đoán, Harry Kane trở thành chủ nhân mới của Quả bóng vàng, anh sẽ trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ sau danh thủ Michael Owen (năm 2001) giành được giải thưởng danh giá này.

Lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra ở đâu, khi nào?

Theo ban tổ chức, buổi lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 70 trong lịch sử. Buổi lễ diễn ra tại nhà hát London Palladium (Anh). Việc chọn London làm thành phố đăng cai là cách để tri ân Stanley Matthews - huyền thoại người Anh, cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng này.

Dẫn chương trình của buổi lễ là cựu danh thủ Thierry Henry, người từng về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng 2003, cùng nữ nhà báo người Anh Kate Scott.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, với sự kiện thảm đỏ bắt đầu từ lúc 1 giờ ngày 27.10, theo giờ Việt Nam, đến 1 giờ 40. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra từ lúc 2 giờ đến 4 giờ cùng ngày. Từ 4 giờ 30 là buổi họp báo của những người chiến thắng giải.