Lịch thi đấu Bayern Munich - Arsenal (2 giờ ngày 22.10): Biết sợ... cũng là hay!

Đ ÀNH TỪ BỎ "NGHỆ THUẬT"

Theo Paul Merson, Arsenal đã tự tin bước lên sân khấu, chơi thứ bóng đá quyến rũ từ khi mang danh vô địch giải Ngoại hạng Anh. Thế rồi, họ thua Brighton (0-3), và lập tức trở lại chính mình, lấy hiệu quả làm ưu tiên số một, thay vì đá đẹp như vài trận đầu mùa.

Trong hai vòng đấu gần đây nhất, Arsenal đều chỉ thắng Leeds và Nottingham Forest với cách biệt 1 bàn, và thắng một cách chật vật. Cầu thủ đá cánh ít khi lừa bóng qua người. Tiền đạo không thường xuyên tấn công vào khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương. Bóng ít khi được luân chuyển thật nhanh về phía trước. Tóm lại, theo Merson thì Arsenal trong các trận đấu gần đây tuy giữ bóng nhiều nhưng luôn thận trọng, ít khi làm được điều gì đáng lưu ý trong lĩnh vực tấn công. Họ không gieo rắc được cảm giác sợ hãi về phía hàng thủ đối phương. Điều quan trọng nhất chỉ là Arsenal vẫn thắng trong cách chơi bóng thiếu thuyết phục.

HLV Vincent Kompany có thể giúp Bayern Munich thắng Arsenal Ảnh: AFP

Thật ra, bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách nào là đúng hoặc sai. Mặt khác, cho dù là nhà vô địch, đôi khi người ta cũng phải… biết sợ - trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. Không có gì sai khi Arsenal trở nên thận trọng hơn và lại toàn thắng từ sau "cú sốc" 0-3 trước Brighton. Dù đang đứng dưới Man.City, nhưng ít ra Arsenal cũng đã củng cố vững chắc thế "song mã" ở cuộc đua trong nước, và đang nằm trong nhóm đội toàn thắng ở Champions League.

Có thể dự đoán gần như chắc chắn: Arsenal sẽ lại thận trọng phòng thủ, lấy hiệu quả làm đầu, khi gặp Bayern Munich ở loạt trận giữa tuần này tại Champions League. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của Arsenal ở giai đoạn "league". Real Madrid dĩ nhiên là đối thủ ghê gớm, nhưng ít ra Arsenal cũng có ưu thế sân nhà khi gặp họ ở loạt trận thứ 6 (và khi ấy, tình thế của Arsenal có thể đã tương đối an toàn). Còn trước mắt, Arsenal sẽ phải làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern. Không cần, và cũng không nên, thiên về trình diễn!

B AYERN "SỚM NẮNG CHIỀU MƯA"

Ở Champions League và Bundesliga mùa này, hễ Bayern thắng, thì luôn là chiến thắng "kinh hoàng". Mới đây nhất là trận thắng 6-1 trước RB Leipzig ở vòng đấu cuối tuần qua tại Bundesliga, giải đấu mà Bayern khởi đi bằng chiến thắng 5-1 trước Stuttgart. Cả Stuttgart lẫn RB Leipzig đều là đội mạnh, đại diện Bundesliga tại Champions League mùa này. Còn ở trận địa Champions League, Bayern thắng đậm 5-0 trước Bodo/Glimt ngay trận ra quân.

Dù sao đi nữa, hàng thủ không thật sự chắc chắn đã tạo ra hình ảnh "sớm nắng chiều mưa" cho một Bayern luôn có sức tấn công ghê hồn. Ở vòng đấu vừa qua tại Champions League, Bayern chỉ hòa 3-3 với Viking, và đấy là trận thứ hai liên tiếp Bayern dù ghi nhiều bàn nhưng không thắng (sau trận hòa Augsburg 2-2 tại Bundesliga).

"Biết sợ", và phòng thủ thận trọng, Arsenal vẫn có thể gây bất ngờ trên sân Bayern, bằng lối chơi thiên về hiệu quả và tận dụng các tình huống cố định. Đây là trận đấu mà Paul Merson cho rằng "Arsenal không thể nào thắng". Nhưng hãy chờ xem! Cũng cần lưu ý: Arsenal là đội duy nhất vẫn đang giữ nguyên mành lưới ở Champions League mùa này - điểm mạnh rất đúng với bản chất của họ.

Trận Bayern - Arsenal là cuộc so tài cả trong sân lẫn ngoài đường biên. HLV đôi bên từng làm việc với nhau tại Manchester City. Khi ấy, Mikel Arteta là trợ lý của HLV Pep Guardiola, trong 3 mùa bóng cuối cùng mà Vincent Kompany thi đấu với băng đội trưởng trên tay. Bây giờ, họ chính là hai trong số những HLV danh giá nhất, tiêu biểu cho làn sóng mới trong làng huấn luyện bóng đá đỉnh cao. Kompany luôn vô địch Bundesliga kể từ khi ông huấn luyện Bayern cách đây 2 năm. Còn Arteta đã giúp Arsenal trở lại ngôi vô địch Anh, chưa kể còn có kinh nghiệm cầm quân ở trận chung kết Champions League mùa trước.

Về mặt lực lượng, Bayern thiệt thòi khi có thể mất cả cặp ngôi sao tấn công Jamal Musiala - Michael Olise. Musiala chấn thương chưa biết phong độ thế nào, còn Olise đang bị treo giò. Arsenal không có sự vắng mặt phát sinh nào, nhưng họ đã thiếu Christos Tzolis, William Saliba và Piero Hincapie từ lâu nay.