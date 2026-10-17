Ngoại hạng Anh: Man.City quyết đấu đến cùng

H Ọ ĐÃ PHÁT BIỂU QUA CÁCH CHƠI BÓNG TRÊN SÂN

Hai cuộc đụng độ thượng đỉnh liên tiếp vừa diễn ra, với hai kết quả trái ngược hoàn toàn, nhưng đều dẫn đến cùng một kết luận rằng Man.City của HLV Enzo Maresca sẽ quyết đấu đến cùng. Và đấy có lẽ là kết luận quan trọng nhất để người ta chờ xem các trận đấu còn lại của Man.City trong mùa bóng này. Đầu tiên là chiến thắng 3-0 ngay trên sân Anfield của Liverpool - sân bóng được xem là đáng sợ nhất trên quê hương bóng đá. Đấy là trận đấu đầu tiên của Man.City kể từ khi 114 tội danh vi phạm quy định công bằng tài chính của đội này được chính thức kết luận. Tương lai của đội bóng chưa biết sẽ như thế nào, nhưng khả năng rất lớn là họ sẽ phải rớt hạng - và đấy sẽ là hình phạt nhẹ nhàng, nếu Man.City chỉ rớt hạng.

Man.City đang bay cao dưới thời HLV Enzo Maresca ẢNH: REUTERS

Hàng chục ngôi sao sẽ chán nản, tìm đường ra đi thay vì chuyên tâm chơi bóng? Và dù có muốn tập trung vào công việc chuyên môn thuần túy,

Man.City sẽ rất khó đá giữa cơ man biểu ngữ chế giễu, miệt thị? Câu trả lời: Man.City thắng đậm Liverpool để tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa. Chi tiết mới ít ai hình dung trước đó: phải chăng HLV Maresca và các cầu thủ của ông đã biết cách thừa nhận sự gian trá của các ông chủ đội bóng, chấp nhận khả năng sẽ bị phạt nặng, và họ đang quyết có một mùa bóng để đời trước khi tan rã?

Ngay trận kế tiếp, Man.City thúc thủ trước nhà ĐKVĐ Champions League PSG, thua đến 2-4 ngay sân nhà. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử Man.City thủng lưới 4 bàn trên sân nhà ở đấu trường châu lục. PSG dẫn đến 3-0 chỉ trong hiệp 1; nhưng sang hiệp 2, đấy dường như là một trận đấu khác hẳn.

Man.City đá hay hơn, liên tục tấn công trong thế còn nước còn tát. Thua 2-4 nhưng lại được khen trong khá nhiều khía cạnh cụ thể - đấy cũng là điều hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Tóm lại dù thắng hay thua trong 2 trận đấu vừa qua, Man.City đều thể hiện rất rõ tinh thần quyết đấu đến cùng. Người ta gọi đấy là chiến thắng (hoặc thất bại) mang tính thông điệp.

Man.City đã ngầm đưa ra một phát biểu đanh thép, không phải của các quan chức trước micro, mà là của đội qua cách chơi bóng trên sân. Từ nay Man.City sẽ trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết, trong hoàn cảnh chính họ chưa biết có còn được đá ở đẳng cấp Ngoại hạng nữa hay không sau mùa bóng này.

K Ỷ LỤC ĐÁNG TỰ HÀO ĐANG MỜI GỌI HLV M ARESCA

Ở vòng đấu cuối tuần này, Man.City tiếp Ipswich trong trận đấu lúc 21 giờ tối nay 17.10. Chỉ cần không thua là thầy trò HLV Maresca tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Nhưng Man.City không có mục tiêu nào khác hơn là phải tiếp tục chiến thắng. Nếu đội chủ nhà lấy trọn 3 điểm, ông Maresca sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh khởi đầu mùa bóng với 7 trận toàn thắng ở một CLB mới.

Xưa nay, chỉ có 2 HLV toàn thắng 7 trận đầu mùa ở giải Ngoại hạng. Kết cục giống nhau: họ đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa. Và họ đều là tượng đài (HLV Jose Mourinho với Chelsea mùa bóng 2005 - 2006 và HLV Juergen Klopp với Liverpool mùa 2019 - 2020). Nếu làm được như họ thì HLV Maresca sẽ là người thứ 3, nhưng với khác biệt lớn: ông là người duy nhất chỉ vừa cầm quân ở một đội bóng mới. Huyền thoại Pep Guardiola chưa bao giờ khởi đầu mùa bóng ở giải Ngoại hạng với 7 trận thắng tuyệt đối.

Trên danh nghĩa Ipswich chỉ là đội mới thăng hạng; nhưng trên thực tế họ đang bay bổng ở khu giữa bảng với 3 chiến thắng trong 6 vòng đấu. Đấy không phải là đối thủ lót đường, nhưng chắc Man.City sẽ thắng.

Cũng trong loạt trận cùng giờ, Liverpool sẽ làm khách trên sân Brentford, trong cặp đấu cân bằng và có lẽ là hấp dẫn nhất vòng này. Brentford đang bất ngờ góp mặt trong tốp 4 và được xem là một trong hai "chú ngựa ô" hay nhất trên sân cỏ Anh (đội còn lại là Brighton cũng đang đứng tốp 4). Fulham tiếp Hull trong trận đấu cùng giờ còn lại. Vòng này khai diễn với trận đấu sớm (18 giờ 30 ngày 17.10) giữa Everton - Chelsea. Còn trong trận đấu muộn nhất đêm nay (23 giờ 30), Newcastle sẽ tiếp Aston Villa.