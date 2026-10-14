Man.City cố thắng để gỡ lại hình ảnh

M AN. C ITY - PSG: Q UYẾT THẮNG NHÀ VÔ ĐỊCH

Lần gần đây nhất hai gã khổng lồ này gặp nhau là vòng bảng Champions League 2024 - 2025, và đấy chính là một bước ngoặt lịch sử. Trên bờ vực bị loại, PSG tiếp "ứng cử viên vô địch số 1" Man.City ở loạt trận áp chót và liên tục thủng lưới 2 bàn vào đầu hiệp 2. Lạ thay PSG vẫn thắng ngược 4-2, sau đó thắng tiếp 4-1 trên sân Stuttgart ở trận cuối cùng để kịp thời lọt vào vòng đấu play-off, rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Đến tận bây giờ vẫn chưa ai phế truất được PSG ra khỏi danh hiệu ĐKVĐ Champions League. Với lối chơi ngày càng nhuần nhuyễn, PSG giờ đã mặc nhiên được xem là đội mạnh nhất ở giải đấu tối thượng của làng bóng châu Âu. Họ lập tức dẫn đầu bảng khi thắng đậm Slovan Bratislava 6-1 ở trận ra quân.

Haaland là niềm hy vọng của Man.City Ảnh: AFP

Nhưng kỳ này đối thủ là Man.City, và PSG phải đá trên sân đối phương. Giữa bao áp lực, chỉ trích, Man.City vẫn bình thản dạy cho Liverpool một bài học ngay trên sân Anfield, bằng chiến thắng 3-0 ở vòng đấu cuối tuần qua tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng sau 6 trận toàn thắng.

Không có chấn thương nào phát sinh từ trận gặp Liverpool. Chẳng những thế, lực lượng Man.City còn mạnh hơn chính họ do có sự trở lại của Phil Foden.

Toàn thắng 8 trận tính chung mọi giải kể từ đầu mùa, xem ra Man.City còn có vẻ nhỉnh hơn cả nhà vô địch PSG. Mùa này, đội bóng của HLV Luis Enrique khởi đầu bết bát ở giải Ligue 1, chỉ hòa hoặc thua trong 3 vòng đầu. Đấy là lý do vì sao PSG hiện chỉ đứng thứ 6, dù họ đã tìm lại được cảm giác chiến thắng trong các vòng đấu gần đây. Giống như Man.City, PSG cũng đang có đủ đội hình mạnh nhất.

Trên sân nhà, Man.City quyết tâm hướng đến chiến thắng thứ 9 kể từ đầu mùa. Họ còn khao khát chiến thắng vì mục đích quan trọng hơn: lái những câu chuyện liên quan đến Man.City sang đề tài tốt đẹp hơn, thay vì cứ mãi là vụ "114 tội danh". Nhưng tất nhiên thắng PSG là điều rất khó. Liên tiếp trong 11 lần gần đây đụng độ với các đối thủ Anh, PSG đã thắng 8 trận và hòa 3 trận.

AS R OMA - Real Madrid: L ẠI CÓ ĐỀ TÀI VỀ M OURINHO?

Liên tục trong 2 loạt trận đầu ở Champions League, HLV Jose Mourinho của Real Madrid phải cầm quân đối đầu với các đội bóng cũ. Trong tháng trước, Real đã thắng Inter Milan 2-1 trên sân nhà. Bây giờ, Real làm khách trên sân AS Roma.

Hết thời hay chưa, mỗi người có cách nhìn về HLV kỳ cựu Mourinho. Dù sao đi nữa, ông chính là người đã đem về cho cả Roma lẫn Inter danh hiệu vô địch gần đây nhất của họ trên sân cỏ châu Âu (Inter vô địch Champions League 2010, Roma vô địch Conference League 2022). Mặt khác, một khi ông đã thắng Inter ở loạt trận ra quân, thì Roma hẳn là không dám xem thường "thầy cũ" ở loạt trận này.

Roma do HLV Gian Piero Gasperini dẫn dắt, đang có thành tích bất bại ở giải Serie A. Ngược lại, Real của Mourinho đã thua 2 trận ở đấu trường La Liga, bị Barcelona bỏ xa, thậm chí còn đang đứng dưới cả Real Betis. Phong độ có vẻ tương phản, nhưng về lực lượng thì miễn bàn: Real luôn là đội khủng khiếp với những Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior… trong đội hình. Có đến 3 tiền vệ Real vừa mãn hạn treo giò trên sân cỏ châu Âu: Arda Guler, Eduardo Camavinga và Bernardo Silva. Có quá nhiều phương án cho HLV Mourinho lựa chọn đội hình.

Đáng kể nhất bên phía Roma chỉ là tiền đạo Hà Lan Donyell Malen hoặc tiền vệ kỳ cựu người Argentina Paulo Dybala. Họ đều có kinh nghiệm tiếp cận với ngôi vô địch Champions League, và đều đã… thua Real Madrid trong trận chung kết. Thủ môn số 1 của Roma là Mile Svilar đang chấn thương không thể ra sân.

Vẫn như mọi khi, đề tài "giật gân" rất dễ xuất hiện nếu đấy là một trận đấu đỉnh cao có liên quan đến HLV Mourinho. Cuối tuần qua, ông trở thành HLV đầu tiên của Real trong 13 năm từ chối họp báo sau trận (13 năm trước, đấy cũng chính là ông). Theo giới thạo tin, Mourinho quá tức giận với các quyết định của trọng tài ở trận Real thắng Villarreal 1-0, và bỏ họp báo vì sợ ông sẽ nói ra những điều dễ khiến ông bị treo giò.