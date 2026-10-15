Tan tác M.U

Chỗ tranh cãi chỉ là: vì sao đội bóng số 3 ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước bây giờ lại yếu như thế. Và quả bom đã nổ sau trận thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League. Trung vệ Lisandro Martinez nói thẳng nguyên nhân: đấy là lỗi của ban điều hành và nêu đích danh Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Theo cầu thủ này, lực lượng M.U không xứng tầm với giải đấu cao cấp Champions League. Anh nói không sai (và bây giờ người ta đang chờ xem Martinez sẽ… lãnh án nội bộ như thế nào, khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo). Nhưng nói thế thì chẳng khác gì Martinez đang chê các đồng đội vừa được tuyển mộ trong mùa hè vừa qua - như Youri Tielemans, Andrey Santos, Carlos Baleba - chỉ là "hàng dạt".

Trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Leny Yoro (M.U, bìa trái) ẢNH: REUTERS

Một câu hỏi khác: lực lượng M.U không tương xứng với đẳng cấp Champions League, nhưng có xứng với giải Ngoại hạng Anh? Sự kém cỏi của M.U mùa này chủ yếu bộc lộ ở giải Ngoại hạng (họ chỉ mới được 6 điểm sau 6 vòng đấu, thành tích thấp nhất từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời). Riêng Martinez đã khiến đội mình thủng lưới ít nhất 2 lần. Anh chuyền bóng… thẳng vào lưới nhà ở trận hòa Fulham 1-1. Và chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, muốn làm gì, khi việc cần làm chỉ là đơn giản phá bóng nhưng anh lại không làm được (để Dominic Solanke gỡ hòa 1-1 cho Tottenham).

"Kịch bản hài hước": hậu vệ Leny Yoro lĩnh thẻ đỏ để giúp M.U gỡ hòa trước Atletico Madrid? Trong 3 lần gần đây nhất đối phương lĩnh thẻ đỏ, M.U đều chuyển từ thắng sang hòa hoặc hòa sang thua ở giải Ngoại hạng. Trên sân Atletico, M.U bị dẫn 1 bàn, đến phút 74 thì Yoro bị đuổi. Rốt cuộc, M.U thua thêm bàn nữa - chứ không có chuyện "đá với đội chỉ còn 10 người mới khó", như cựu HLV Arsene Wenger từng bình luận! Cũng "hài", khi Martinez chọn đúng thời điểm vừa thua Atletico ở Champions League để làm bùng nổ câu chuyện nội bộ của M.U. M.U trong thời điểm này làm sao thắng nổi Atletico (đội vừa thắng cả Real Madrid tại La Liga cách đây không lâu).

Một mặt, M.U nhanh chóng sụp đổ vì khả năng chuyên môn của HLV Michael Carrick là không tương xứng với yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Mùa trước, M.U của Carrick chỉ đá mỗi tuần 1 trận, trong một thứ bóng đá rất thuần nhất. Bây giờ mới là thực tế lạnh lùng của bóng đá đỉnh cao đích thực, với 4 trận địa khác nhau, trước những đối thủ rất khác nhau về đặc điểm chuyên môn, và mật độ thi đấu dày đặc.

Và bây giờ, Carrick vừa phải huấn luyện "lâu dài" (có chiến lược thích hợp cho cả mùa bóng), vừa phải huấn luyện "tức thời" (lập tức thay đổi ngay trong trận đấu, khi xuất hiện hoàn cảnh mới). Ông đã tỏ ra bất lực trước mọi yêu cầu. Ở giải Ngoại hạng, đối phương (Man.City, Tottenham, tính cả mùa trước là Newcastle) mất người, nhưng M.U không hề điều chỉnh chiến thuật, cách chơi, và không tận dụng được ưu thế. Ở Cúp Liên đoàn, M.U dẫn trước 2 bàn nhưng cũng không hề thay đổi để bảo toàn ưu thế, rốt cuộc thua ngược Brighton 2-3, bị loại ngay rào cản đầu tiên. Nghĩa là HLV Carrick không có khả năng huấn luyện "ngay trong trận đấu". Martinez nói đúng, khi M.U kém cỏi trong mùa chuyển nhượng vừa qua. Vấn đề ở đây chỉ là giám đốc Wilcox toàn quyền quyết định, hay có cả ý kiến của HLV trưởng Carrick?

Cuối cùng, M.U mùa này lụn bại vì thủ quân Bruno Fernandes sa sút quá nhanh. Chỉ mới cách đây vài tuần, anh vừa lĩnh giải "cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh" mùa trước. Không cần giới thiệu Fernandes xuất sắc thế nào, làm được những gì. Ở đây chỉ nói: anh đang trải qua mùa bóng dở nhất trong sự nghiệp.