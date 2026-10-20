Phản ứng của Ronaldo sau án phạt ‘cực nhẹ’ từ Bồ Đào Nha

Ronaldo nhận án phạt quá nhẹ

"Án phạt Cristiano Ronaldo về hành vi cố ý vi phạm kỷ luật một lần được quy định và xử phạt theo khoản 1, điều 160, thuộc Quy chế Kỷ luật FPF. Mức phạt được áp dụng là đình chỉ thi đấu 30 ngày, kèm theo hình phạt bổ sung là 255 euro", thông cáo của Hội đồng kỷ luật FPF công bố ngày 20.10.

Nhận án phạt quá nhẹ, Ronaldo sẽ sớm trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11 Ảnh: Reuters

Cũng trong thông báo, thời hạn đình chỉ thi đấu của Ronaldo được áp dụng từ ngày 30.9. Điều này cũng đồng nghĩa, tính đến hiện nay, danh thủ này cũng chỉ còn khoảng vài ngày nữa là hết hạn treo giò vừa ban hành do cũng đã bị đình chỉ tạm thời gần đây. Ronaldo vì thế hoàn toàn có thể trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong FIFA Days tháng 11, nếu được HLV Jorge Jesus triệu tập.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin ở Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus vẫn cứng rắn, tuyên bố nếu Ronaldo trở lại đội tuyển, anh phải tuân thủ những quy định và kế hoạch của nhà cầm quân kỳ cựu này.

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch vào ngày 14.11 rồi gặp Xứ Wales ngày 17.11. Hiện vẫn chưa rõ quyết định của HLV Jorge Jesus có gọi lại Ronaldo hay không.

Trước đó, sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha tại FIFA Days tháng 9 và 10, Ronaldo đã viết bức tâm thư dài gần 2.000 chữ nêu rõ những bất đồng với HLV Jorge Jesus. Anh cũng lên tiếng xin lỗi, và tuyên bố sẵn sàng nhận mọi hình phạt, cũng như sẽ trở lại đội tuyển nếu thể lực và phong độ cho phép.

Phản ứng của Ronaldo sau án phạt

Cùng thời điểm Hội đồng kỷ luật FPF công bố án phạt, Ronaldo đang tập luyện cùng CLB Al Nassr để chuẩn bị cho trận gặp Neom SC lúc 1 giờ ngày 21.10 tại Saudi Pro League.

Danh thủ này viết thông điệp trên mạng xã hội: "Nỗ lực tập luyện", cùng các hình ảnh rất thoải mái. Qua đó, cho thấy án phạt từ FPF gần như không ảnh hưởng gì đến anh.

Ronaldo và Al Nassr bị hoãn 1 trận đấu gần đây do tình hình an ninh tại Ả Rập Xê Út. Họ hy vọng trận sắp tới đây tình hình sẽ ổn định để trận đấu gặp Neom SC được diễn ra đúng lịch trình. Qua đó, cũng sẽ giúp danh thủ này nối lại việc ghi bàn để hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng và trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha khi án phạt vừa có, nhưng cũng sắp hết hạn treo giò.