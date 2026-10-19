Malaysia gặp Trung Quốc quyết đấu thăng hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm cơ hội

Canh bạc của đội tuyển Trung Quốc

Đội tuyển Trung Quốc trải qua 3 trận thua liên tiếp trong FIFA Days tháng 9 và 10 dù thi đấu trên sân nhà, khiến người hâm mộ nước này cực kỳ thất vọng và tức giận. Chuỗi 3 trận thua gồm trước New Zealand với tỷ số 0-3, Palestine 0-5 và Tajikistan 0-1. Đội quân của HLV Shao Jiayi rớt đến 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 91 xuống 96 thế giới.

Báo Trung Quốc cảnh báo đội nhà, chọn gặp Malaysia (trái) trong FIFA Days tháng 11 không hề nắm chắc được phần thắng Ảnh: Ngọc Linh

Vị trí này, đội Trung Quốc hiện chỉ còn 1.241,90 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA. Phía sau, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ hạng 99 thế giới và có số điểm 1.231,29. Đội tuyển Bahrain (xếp hạng 97 thế giới) đối thủ của đội tuyển Trung Quốc, hiện cũng có 1.240,30 điểm.

Đội còn lại trong nhóm này là Mozambique hạng 98 thế giới có số điểm là 1.238,23. Đội tuyển Mozambique trong tháng 11 sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại Cúp châu Phi.

Khoảng cách điểm số này của 4 đội trên hiện khá sít sao. Vì vậy, các kết quả trong lịch thi đấu FIFA Days tháng 11 có thể làm thay đổi các vị trí bất cứ lúc nào.

Để lấy lại vị thế, trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Trung Quốc bắt buộc phải thắng cả 2 trận tại giải quốc tế CFA được tiếp tục tổ chức trên sân nhà. Các đối thủ lần này được xem có chất lượng không cao như lần trước, nên đội tuyển Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tìm lại chiến thắng.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc sớm cảnh báo đội nhà sẽ không dễ đạt được mục tiêu. Trong đó, đội tuyển Malaysia đang xếp hạng 133 thế giới, nhưng vừa trải qua giải FIFA ASEAN Cup cực kỳ ấn tượng với 3 chiến thắng và 1 hòa, ghi đến 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Harimau Malaya cũng giành hạng 3 tại giải sau khi thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0.

"Đừng lầm tưởng với vị trí thứ 133 trên bảng xếp hạng FIFA mà đánh giá thấp đối thủ. Đội tuyển Malaysia sở hữu những pha chuyển trạng thái tấn công sắc bén và đã cho thấy sự cải thiện đáng kể qua các giải đấu trong khu vực. Trung Quốc không hề nắm chắc phần thắng trước đối thủ này", tờ nhật báo thể thao uy tín Yangtse Evening Post nhận định ngày 18.10.

Báo này cũng chỉ ra: "Vẫn còn đó ký ức về cuộc đối đầu năm 2023 tại Thành Đô - đội tuyển Trung Quốc phải chật vật mới giành được kết quả hòa trước Malaysia với tỷ số 1-1 sau khi để thủng lưới sớm. Lần này, đội tuyển Malaysia đặt chân đến Quảng Châu với tham vọng lớn là giành lấy những điểm số quý giá trên bảng xếp hạng FIFA".

Yangtse Evening Post cũng dự báo, đội tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Malaysia, đồng thời chỉ ra sự tiến bộ vượt bậc cùng khả năng tấn công bền bỉ của đại diện Đông Nam Á này. Bên cạnh Malaysia, đối thủ còn lại của đội tuyển Trung Quốc là Bahrain cũng sẽ có sự thay đổi lớn, sau khi bổ nhiệm HLV nổi tiếng Felix Sanchez để tái thiết sau thất bại ở Gulf Cup.

Nếu đội tuyển Trung Quốc không giành được kết quả khả quan trong các trận này, kể cả tỷ số hòa, họ đều sẽ bị mất điểm và rớt hạng. Do hiện có vị trí xếp cao hơn Malaysia và Bahrain.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng trong FIFA Days tháng 11, với 2 trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường? Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện điểm số FIFA và thứ hạng

Trong FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam trở lại thi đấu với 2 trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường, gồm gặp đội Đài Loan ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan ngày 15.11.

Nếu giành chiến thắng trong các trận này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tìm lại niềm vui sau FIFA ASEAN Cup không mấy thành công. Qua đó, tích lũy lại điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, củng cố chắc vị trí hiện nay. Thậm chí, có thể thăng hạng vượt qua các đối thủ xếp ngay trên. Cụ thể là Mozambique (hạng 98), Bahrain (97) và Trung Quốc (96) có số điểm tích lũy cách không quá xa.

Đội tuyển Trung Quốc gặp Malaysia và Bahrain đều là những đối thủ đang quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Bahrain trong tháng 9 và 10 thua cả 3 trận ở vòng bảng Gulf Cup, cũng rớt đến 5 bậc từ vị trí 92 xuống 97 thế giới. Vì vậy, các cuộc gặp giữa các đội này hứa hẹn sẽ cực kỳ quyết liệt.

Đội tuyển Việt Nam cần phải nắm lấy cơ hội của mình đó là thắng các trận giao hữu quốc tế trong tháng 11, và chờ xem các đối thủ của mình cạnh tranh ở cùng thời điểm.

Tại giải quốc tế CFA, đội còn lại góp mặt là Yemen sẽ gặp Bahrain ngày 14.11 và Malaysia ngày 17.11. Yemen là đối thủ cùng bảng E với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027. Hai đội sẽ gặp nhau trận then chốt vào ngày 20.1.2027 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út.