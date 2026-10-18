Messi lập kỷ lục ghi bàn và kiến tạo trong 14 trận liên tiếp cho Inter Miami

Messi duy trì hiệu suất ghi bàn và kiến tạo đáng nể ở tuổi 39

Trong các trận gần đây, chuỗi ghi bàn liên tiếp của Messi dừng lại ở trận Inter Miami thắng New York City FC với tỷ số 2-0 ngày 15.10, sau khi anh chỉ góp 1 kiến tạo cho De Paul lập công. Các trận còn lại, danh thủ 39 tuổi này đều đóng góp đều đặn bàn thắng và kiến tạo trong mỗi trận. Trận mới nhất gặp Atlanta United trên sân khách ngày 18.10, Messi còn làm tốt hơn với cú đúp.

Messi lập cú đúp cho Inter Miami, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 936 ở tuổi 39 Ảnh: Reuters

Cú đúp mới nhất này giúp Messi thống lĩnh danh sách vua phá lưới MLS mùa giải 2026 với 25 bàn, bỏ xa người xếp thứ hai là Petar Musa của FC Dallas ghi 19 bàn.

Tính trong 14 trận liên tiếp mà Messi lập kỷ lục ghi bàn và kiến tạo cho Inter Miami, anh đã đạt tổng cộng 23 bàn thắng và kiến tạo, bao gồm thêm 2 bàn thắng ở trận thắng Atlanta United.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026, Messi cũng đã có tổng cộng 60 lần góp dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) sau 43 trận đấu. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) lập kỷ lục 3 mùa giải liên tiếp ghi ít nhất tử 20 bàn thắng và có hơn 15 đường kiến tạo.

Cụ thể, năm 2024 là 20 bàn thắng và 16 kiến tạo; năm 2025 là 29 bàn thắng và 19 kiến tạo; và nay 2026 là 25 bàn thắng và 15 kiến tạo vẫn còn tiếp tục. Messi cũng trở thành cầu thủ ghi 75 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử MLS chỉ sau tổng cộng có 80 trận đấu.

Phong độ rực sáng của Messi cũng giúp anh nắm ưu thế gần như tuyệt đối trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ ba liên tiếp, sau 2 lần đoạt giải năm 2024 và 2025.

Trong trận Inter Miami thắng Atlanta United với tỷ số 3-1 trên sân Mercedes-Benz, nơi Messi từng giúp đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 tại bán kết World Cup 2026, đã tiếp tục chứng kiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của danh thủ này.

Trong cả 2 bàn thắng mà Messi ghi cho Inter Miami ở các phút 56 và 60 đều sau các pha so lo ngoạn mục, khiến các hậu vệ của Atlanta United không kịp trở tay. Cú đúp của Messi cùng bàn mở tỷ số do tiền đạo Berterame ghi phút 45 sau đường kiến tạo của Suarez, đảm bảo giúp Inter Miami có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại MLS. Phía Atlanta United ghi bàn thắng an ủi ở phút 89 từ chấm 11 m do công của Fafa Picault.

Với phong độ rực sáng, Messi sẽ còn gia tăng kỷ lục bàn thắng của mình Ảnh: Reuters

Inter Miami đã có suất vào vòng 1 play-off MLS Cup bảo vệ ngôi vô địch (thi đấu trong tháng 11). Trận thắng này giúp họ tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 55 điểm sau 30 trận.

Messi nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 936

Trong cuộc đua đến cột mốc 1.000 bàn thắng với Ronaldo, Messi đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số 936 bàn. Anh vẫn còn cần ghi 64 bàn nữa để chạm mốc. Còn Ronaldo hiện ghi 981 bàn, và chỉ còn 19 bàn nữa là hoàn tất.

Tuy nhiên, Ronaldo hiện không thể cùng CLB Al Nassr thi đấu vì cuộc xung đột ở Trung Đông khiến nhiều trận đấu tại Ả Rập Xê Út đang tạm hoãn. Trận sắp tới Al Nassr gặp Neom SC ngày 21.10 cũng chưa chắc được diễn ra. Vì vậy, khả năng Ronaldo sẽ phải tiếp tục chờ đợi để gia tăng kỷ lục ghi bàn của mình.

Trong khi đó, Messi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo cho Inter Miami. Trận sắp tới, danh thủ này vẫn thi đấu trận gặp New York Red Bulls vào ngày 25.10, sau khi đến Tây Ban Nha tham dự lễ trao giải Công chúa Asturias (Princess of Asturias Awards) tổ chức ngày 23.10.

Messi vẫn tiếp tục có nhiều cơ hội để rút ngắn cách biệt bàn thắng với Ronaldo, khi hiện nay khoảng cách giữa 2 danh thủ này còn lại là 45 bàn.