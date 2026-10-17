Một mình Messi nhận lương cao hơn 28 CLB MLS, gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2030

Messi bỏ xa Son Heung-min và De Paul

Bảng lương từ MLSPA công bố chi tiết mới đây cho thấy, Messi là cầu thủ nhận lương cao nhất giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), với mức lương cơ bản là 25 triệu USD (khoảng 647 tỉ đồng) và tổng thu nhập đảm bảo hàng năm hơn 28 triệu USD (khoảng 725 tỉ đồng). Các con số này là bao gồm lương cơ bản, các khoản thưởng đảm bảo, các ưu đãi về tiếp thị và phí đại diện (được phân bổ theo thời hạn hợp đồng), theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Messi nhận lương cực khủng tại MLS Ảnh: Reuters

Theo Sportico, thực tế tổng thu nhập hàng năm của Messi bao gồm mức lương cơ bản và đảm bảo như trên, cùng các khoản thưởng dựa trên thành tích thi đấu hoặc các thỏa thuận khác mà danh thủ này có thể đã ký trực tiếp với CLB hoặc các đơn vị liên kết, tổng cộng lên đến khoảng 75 triệu USD/năm (khoảng 1.942 tỉ đồng).

Mức thu nhập này của Messi chỉ xếp sau Ronaldo, cầu thủ nhận mức lương cao nhất thế giới lên đến 250 triệu USD/năm, chủ yếu đến từ bản hợp đồng kỷ lục với CLB Al Nassr ở giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út).

Với thu nhập đảm bảo hàng năm hơn 28 triệu USD, một mình Messi đã nhận cao hơn tổng thu nhập của tất cả các cầu thủ tại 28 trong số 30 CLB ở MLS. Một trong những ví dụ điển hình nhất là CLB Philadelphia Union. Tổng quỹ lương đảm bảo cho toàn bộ đội hình của đội bóng này rơi vào khoảng 11,7 triệu USD - chưa bằng một nửa con số hơn 28 triệu USD mà Messi nhận được.

Chỉ có hai đội bóng có tổng quỹ lương vượt qua con số của riêng danh thủ người Argentina. Inter Miami của chính Messi đạt mức lương đảm bảo khoảng 54,6 triệu USD, trong khi Los Angeles FC (LAFC) là khoảng 32,6 triệu USD. Và Atlanta United, với khoảng 27,9 triệu USD, đã thấp hơn con số của riêng Messi.

Đáng chú ý, tại Inter Miami, mức lương đảm bảo của Messi chiếm khoảng một nửa tổng quỹ lương của toàn đội, theo MARCA. Khoảng cách này càng thể hiện rõ khi so sánh Messi với những cầu thủ hưởng lương cao khác tại MLS.

Mức lương của Messi hơn xa Son Heung-min và cả De Paul cộng lại Ảnh: Reuters

Son Heung-min (đang khoác áo LAFC) đứng thứ hai với mức lương đảm bảo là 11,1 triệu USD, trong khi De Paul, đồng đội của Messi tại Inter Miami, đứng thứ ba với 9,6 triệu USD. Như vậy, thu nhập của Messi cao hơn gấp đôi so với Son Heung-min, thậm chí còn vượt qua tổng cộng mức lương đảm bảo của cả hai cầu thủ này cộng lại.

Sự chênh lệch so với một cầu thủ trung bình còn lớn hơn nhiều. Dữ liệu từ 911 cầu thủ cho thấy mức lương đảm bảo trung bình rơi vào khoảng 686.000 USD. Mức lương thấp nhất là vào khoảng 350.000 USD, cho thấy Messi đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác trong cơ cấu lương tại MLS.

Messi chắc chắn gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2030

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, Inter Miami đang đánh giá các cầu thủ trước khi xác định tương lai của họ vào đầu tháng 1.2027, trong đó có Messi. Danh thủ 39 tuổi người Argentina vẫn còn hợp đồng với CLB đến tháng 12.2028, nhưng có khả năng sẽ sớm kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 2 năm nữa đến cuối năm 2030. Qua đó, chính thức bảo đảm tương lai gắn bó ở CLB cho đến khi giải nghệ sự nghiệp thi đấu.

Inter Miami cũng sẽ xem xét gia hạn với tiền đạo kỳ cựu Suarez thêm 1 năm, sau khi rất hài lòng với phong độ của cầu thủ 39 tuổi người Uruguay này ở mùa giải đang diễn ra (ghi 15 bàn và có 5 kiến tạo sau 25 trận). Inter Miami cũng đang đánh giá tương lai của cầu thủ David Ayala và thủ môn Dayne St. Clair.

HLV Kily Gonzalez cho biết, Messi đã được CLB cho phép để đến Oviedo (Tây Ban Nha) vào tuần tới tham dự lễ trao giải Công chúa Asturias (Princess of Asturias Awards) tổ chức ngày 23.10. Ngay sau đó, danh thủ này trở về Mỹ và sẽ tham gia trận đấu tiếp theo của Inter Miami gặp New York Red Bulls vào ngày 25.10.

Như vậy, diễn biến này gần như đã xác nhận Messi sẽ không tham dự lễ trao Quả bóng vàng tổ chức ở London (Anh) vào ngày 26.10.