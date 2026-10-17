AFC chỉ rõ cầu thủ UAE mà đội tuyển Việt Nam phải dè chừng tại Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam gặp UAE ngày nào tại Asian Cup 2027?

Theo lịch thi đấu được AFC công bố sau lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 ngày 10.5, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với UAE, Hàn Quốc và Yemen. Đội tuyển Việt Nam gặp UAE ở trận ra quân tại giải đấu vào ngày 10.1.2027 trên sân Al Awwal Park tại Riyadh. Đây là sân nhà CLB Al Nassr của danh thủ Ronaldo đang thi đấu.

Đội tuyển UAE sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó chân sút 33 tuổi Fabio Lima là ngôi sao rất đáng chú ý, theo the-AFC.com Ảnh: Reuters

Đội tuyển Việt Nam sau trận gặp UAE, sẽ gặp Hàn Quốc vào ngày 15.1.2027 trên sân Kingdom Arena cũng tại Riyadh. Và trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20.1.2027 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City tại Jeddah.

the-AFC.com đang giới thiệu lần lượt các cầu thủ đáng xem nhất tại Asian Cup 2027. Ở bảng E, ngoài ngôi sao Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc quá quen thuộc và đã được giới thiệu. Tiền đạo Fabio Lima của đội tuyển UAE là cầu thủ tiếp theo được đánh giá sẽ hứa hẹn tỏa sáng.

Với Fabio Lima, the-AFC.com viết: "Tiền đạo này được kỳ vọng sẽ tận dụng thành tích ghi bàn ấn tượng cùng bề dày kinh nghiệm thi đấu trong nước và quốc tế, khi khoác áo đội tuyển UAE tại Asian Cup 2027 tổ chức ở Ả Rập Xê Út.

Ở tuổi 33, Lima từng khẳng định vị thế là một trong những chân sút hiệu quả nhất tại giải UAE Pro League. Anh chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong hành trình của đội tuyển UAE, khi họ đặt mục tiêu tiến xa hơn thành tích lọt vào vòng 16 đội tại kỳ Asian Cup 2023 ở Qatar".

Cũng theo the-AFC.com: "Fabio Lima sinh ra ở Brazil. Anh trải qua nhiều CLB tại quê nhà trước khi gia nhập Al Wasl (của UAE) vào năm 2014, rồi chính thức ký hợp đồng dài hạn với đội bóng này vào năm kế tiếp.

Cầu thủ này sau đó nhập tịch UAE vào năm 2020. Đến nay anh đã có 46 lần khoác áo đội tuyển UAE và ghi 17 bàn. Fabio Lima sẽ là chân sút đáng ngại mà các đối thủ cùng bảng E như Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam hay Yemen sẽ phải hết sức dè chừng, vì kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ kỳ cựu này luôn được duy trì một cách hết sức ấn tượng cho đến nay".

Ngôi sao nào của đội tuyển Việt Nam sẽ được AFC giới thiệu?

the-AFC.com đang lần lượt giới thiệu những cầu thủ đáng xem nhất tại Asian Cup 2027. Tại bảng E, sau Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc và Fabio Lima của UAE, dự kiến những ngày tới các gương mặt nổi bật tiếp theo của bảng đấu này cũng sẽ được giới thiệu.

Tiền đạo Đình Bắc của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ góp mặt thi đấu trong trận gặp Yemen tại Asian Cup 2027. Anh cũng có khả năng sẽ được the-AFC.com giới thiệu Ảnh: Ngọc Linh

Trong đó, đội tuyển Việt Nam với tiền đạo Đình Bắc hoặc Xuân Son sẽ là những ứng viên sáng giá được the-AFC.com giới thiệu. Còn với đội tuyển Yemen, nhiều khả năng đó sẽ là tiền vệ Nasser Al-Gahwashi.

Asian Cup 2027 đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, ngày 16.10, nước chủ nhà Ả Rập Xê Út ra thông báo xác nhận, vẫn tiếp tục các công tác chuẩn bị cho giải đấu và được tiến hành đúng tiến độ. "Công tác chuẩn bị Asian Cup 2027 vẫn được tiến hành đúng tiến độ, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Công việc này tiếp tục với sự phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác", Ban Tổ chức địa phương (LOC) Ả Rập Xê Út nhấn mạnh trong thông báo ngày 16.10. LOC Ả Rập Xê Út nhấn mạnh thêm: "Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá". "LOC vẫn cam kết duy trì sự chuẩn bị đúng tiến độ và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để tổ chức một giải đấu phản ánh tham vọng và tiêu chuẩn của Ả Rập Xê Út với tư cách là chủ nhà. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan đến giải đấu và đảm bảo có sẵn các điều kiện thích hợp để triển khai thành công", thông báo cho biết thêm.



