FAT bất ngờ gia hạn hợp đồng HLV U.23 Thái Lan, quyết đấu U.23 Việt Nam tại Pleiku

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul từng thua U.23 Việt Nam tại SEA Games 33

Trong thông báo quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, FAT nhấn mạnh: "Điều này để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài của U.23 Thái Lan".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt U.23 Thái Lan đến tháng 2.2028. Ông sẽ sớm tái ngộ với U.23 Việt Nam tại giải tứ hùng ở Pleiku trong tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

"HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã dẫn dắt U.23 Thái Lan từ tháng 7.2025. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng đã giành vị trí thứ ba tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và giành quyền tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.

Ông cũng giúp U.23 Thái Lan giành HCB tại SEA Games 33 và vào tứ kết ASIAD 20 tổ chức ở Nhật Bản mới đây. FAT đã thống nhất gia hạn hợp đồng hiện tại của HLV Thawatchai đến tháng 2.2028. Qua đó, đảm bảo sự ổn định cho ban huấn luyện trong quá trình làm việc với đội tuyển", thông báo của FAT cho biết.

Tại SEA Games 33 tổ chức trên sân nhà vào cuối năm 2025, đội tuyển U.23 Thái Lan vào chung kết nhưng để thua U.23 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ, khiến tiếp tục lỡ hẹn với tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games lần thứ 3 liên tiếp. Trong 3 kỳ SEA Games, U.23 Thái Lan phải chịu thất bại trước U.23 Việt Nam ở 2 trận chung kết. Trận chung kết còn lại, Thái Lan thua U.23 Indonesia.

Với U.23 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 3 lần trong 4 kỳ tham dự gần nhất, cụ thể là năm 2019, 2021 và 2025. Chỉ có năm 2023 đội giành HCĐ.

FAT cũng cho biết, sau khi gia hạn với HLV Thawatchai, mục tiêu của U.23 Thái Lan trong năm 2027 rất quan trọng. Bao gồm tham dự vòng loại U.23 châu Á 2028 (diễn ra từ tháng 6.2027). Tham dự SEA Games 34 tại Malaysia (dự kiến diễn ra vào tháng 9.2027), với tham vọng đòi lại HCV từ tay đội tuyển U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ bổ sung các nhân tố mới để tham dự giải tứ hùng tại Pleiku trong tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam sớm thử sức

Trước khi hướng đến năm 2027 với mục tiêu lớn là SEA Games 34, hai đội tuyển U.23 Việt Nam và Thái Lan sẽ thử sức nhau tại giải giao hữu U.23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026 tổ chức trên sân Pleiku trong tháng 11.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức công bố, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan gặp nhau trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10.11 trên sân Pleiku. Sau đó U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12.11 và gặp U.23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14.11. Còn U.23 Thái Lan sau trận gặp U.23 Việt Nam, sẽ gặp U.23 Qatar lúc 15 giờ ngày 12.11. Và gặp U.23 Singapore lúc 15 giờ ngày 14.11.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8.11 để chuẩn bị tham dự giải. Trong khi với U.23 Thái Lan, HLV Thawatchai cũng sẽ sớm lên danh sách để tham dự giải. Theo Siamsport, U.23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gọi phần lớn các cầu thủ đã thi đấu tại ASIAD 20 để tham dự giải tứ hùng tại Pleiku trong tháng 11.