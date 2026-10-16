Madam Pang phân trần việc FAT buộc phải chọn đội hạng 196 thế giới dự King’ Cup

Madam Pang thừa nhận FAT hoàn toàn bị động khi Bahrain rút lui bất ngờ

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội facebook ngày 16.10, Madam Pang cho biết: "Đội tuyển Brunei đã chính thức chấp nhận lời mời tham dự King's Cup lần thứ 52, thay thế cho Bahrain - đội bóng vừa rút lui khỏi giải đấu".

Madam Pang trong một chuyến đi đến Việt Nam trước đây để ủng hộ cho đội nữ U.17 Thái Lan thi đấu giao hữu Ảnh: CT

Về lý do vì sao FAT mời đội tuyển Brunei có thứ hạng rất thấp trên bảng xếp hạng FIFA tham dự King's Cup, khiến người hâm mộ Thái Lan không hài lòng, Madam Pang giải thích: "FAT đang tích cực chuẩn bị tổ chức King's Cup lần thứ 52 tại tỉnh Sisaket. Giải đấu này nằm trong khuôn khổ các trận đấu quốc tế hạng A chính thức của FIFA và dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 17.11".

"Trước đó, FAT đã xác nhận 3 đội tuyển tham dự gồm: Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (hạng 97 thế giới) và Tajikistan (hạng 101 thế giới). Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Bahrain sau đó đã gửi thông báo chính thức tới FAT về việc rút lui khỏi giải đấu. Họ giải thích rằng do có những thay đổi trong thành phần ban huấn luyện, đội cần đánh giá lại kế hoạch tập luyện và thi đấu cho tháng 11", Madam Pang bày tỏ.

"Sau khi Bahrain rút lui - và trong bối cảnh thời gian gấp rút - FAT đã gửi lời mời đến một đội tuyển không vướng lịch thi đấu trong khoảng thời gian đó, chính là đội tuyển Brunei. Đội tuyển Brunei đã chính thức chấp nhận lời mời tham dự", Madam Pang cho biết thêm.

Cũng theo Madam Pang: "Như vậy King's Cup lần thứ 52 đã chính thức chốt 4 đội tham dự, gồm chủ nhà đội tuyển Thái Lan (hạng 94 thế giới), và 3 đội khách mời là Oman, Tajikistan và Brunei. FAT sẽ tổ chức lễ bốc thăm và họp báo chính thức về giải đấu vào lúc 14 giờ ngày 19.10 tại khách sạn The Gallery, tỉnh Sisaket".

Đội tuyển Thái Lan phải gặp đối thủ hạng 196 thế giới là Brunei tại King's Cup, thay vì là Bahrain trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

FAT đã cố gắng mời các đội hàng đầu, nhưng bất thành vì nhiều lý do

Theo trang Ball Thai Stand, trên thực tế FAT đã gửi nhiều lời mời đến các đội bóng có thứ hạng cao và chất lượng hơn để tham dự King's Cup thay Bahrain, đội đã chọn đến Trung Quốc tham dự một giải tứ hùng cùng thời điểm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cuối cùng FAT đã chọn đội tuyển Brunei trong khu vực Đông Nam Á.

"Các lý do dẫn đến việc FAT phải chọn đội tuyển Brunei, là vì quá trình chuẩn bị quá gấp rút đã tạo ra nhiều hạn chế. Một số đội tuyển tiềm năng khác đã lên lịch cho các trận giao hữu khác, dù thông tin này có thể chưa được công bố chính thức. Bên cạnh đó, quy trình xin thị thực (visa) của một số quốc gia không thể hoàn tất kịp thời gian diễn ra giải đấu.

Một số đội tuyển như Myanmar có thể tham dự, nhưng lại gặp vấn đề nội bộ. Đội tuyển Djibouti thì chỉ mới tích điểm trên bảng xếp hạng FIFA gần đây. Đội tuyển Philippines gặp khó khăn trong việc tập hợp đội hình. Trong khi, đội tuyển Venezuela (hạng 49 thế giới) bày tỏ lo ngại về tiêu chuẩn của các cơ sở vật chất hiện có.

Vì vậy, Brunei là đội trong khu vực và không yêu cầu thị thực cũng như các vấn đề phát sinh khác, chính là giải pháp "chữa cháy" kịp thời cho FAT", trang Ball Thai Stand giải thích thêm.

