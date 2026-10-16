Chủ tịch FIFA xin lỗi, công bố mỗi liên đoàn có Việt Nam nhận 25 triệu USD

Những đề xuất của Chủ tịch FIFA còn chờ thông qua

Sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ) kết thúc ngày 16.10 (giờ Việt Nam), Chủ tịch FIFA Infantino đã lên tiếng xin lỗi "vì những sai sót liên quan đến công tác truyền thông và tham vấn" đối với chương trình FIFA Forward Enterprise.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino Ảnh: Reuters

Ông cho biết thêm rằng, giải thưởng "FIFA Peace Prize" (Giải thưởng Hòa bình FIFA) sẽ được xem xét lại. Đồng thời, Bộ luật Kỷ luật của FIFA cũng sẽ được sửa đổi để ngăn chặn việc đình chỉ các án phạt tự động cấm thi đấu một trận - một vấn đề nảy sinh từ trường hợp của cầu thủ Flo Balogun (Mỹ) trong thời gian diễn ra World Cup 2026 gây tranh cãi.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng công bố kế hoạch tăng ngân quỹ phát triển của FIFA lên 6,35 tỉ USD cho giai đoạn 2027 - 2030; theo đó, mỗi liên đoàn thành viên trong số 211 liên đoàn thành viên của FIFA, bao gồm cả bóng đá Việt Nam, sẽ nhận được khoản kinh phí lên tới 25 triệu USD (khoảng 646,8 tỉ đồng) trong 4 năm.

Đề xuất này được đưa ra sau khi World Cup 2026 đạt được kết quả thương mại khả quan, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào bóng đá nữ, bóng đá trẻ, cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển dài hạn.

Chủ tịch FIFA ở vị trí thuận lợi để tái đắc cử?

Về chương trình FIFA Forward Enterprise gây phản ứng dữ dội mà Chủ tịch FIFA Infantino lên tiếng xin lỗi. Ông cũng cho biết thêm, chương trình vốn đã bị rút lại và nay được xác nhận là sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, không bao giờ được triển khai dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong khi đó, các kế hoạch tăng ngân quỹ phát triển của FIFA và chi cho các liên đoàn thành viên, vẫn cần phải thông qua các bước phê duyệt tiếp theo, bao gồm cả việc được thông qua tại Đại hội FIFA lần thứ 77 vào tháng 3.2027.

Theo nhà báo Ben Jacobs đánh giá: "Những đề xuất của Chủ tịch FIFA không khiến tất cả các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng FIFA đều hài lòng. Tuy nhiên, ông Infantino vẫn ở một vị thế thuận lợi để tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FIFA, bất chấp việc UEFA (châu Âu) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ứng viên khác để cạnh tranh với ông".