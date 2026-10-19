Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ các cựu binh

H ÀNG CÔNG TRỞ LẠI

Ngày 17.10, CLB Nam Định đã có trận đấu nhọc nhằn trên sân nhà của CLB Thanh Hóa, nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tân binh đội bóng thành Nam chơi rất nổi bật, luôn di chuyển xông xáo, liên tục khuấy đảo hàng thủ CLB Thanh Hóa. Sau tình huống sút dội xà ngang, chân sút sinh năm 1998 đã có bàn ấn định chiến thắng ở phút 85 để mở tài khoản bàn thắng giúp CLB Nam Định vươn lên nhóm đầu V-League 2026 - 2027. Một tin quá vui cho HLV Vũ Hồng Việt và cả HLV Kim Sang-sik, những người đã luôn nỗ lực tìm chân sút cho CLB Nam Định và đội tuyển VN kể từ khi Xuân Son gặp chấn thương dài hạn.

Sự hòa nhập nhanh của Tuấn Hải ở CLB Nam Định cho thấy anh đã đúng với quyết định rời CLB Hà Nội khi không còn được HLV Harry Kewell trọng dụng. Thực tế, cường độ hoạt động và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của người hùng trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 Phạm Tuấn Hải luôn được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao. Nhưng anh ít được ra sân trong màu áo CLB Hà Nội dẫn đến lỡ mất cơ hội tham dự ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Bây giờ đã khác, phong độ cao trong màu áo CLB Nam Định sẽ mở ra cơ hội cho Tuấn Hải trở lại đội tuyển VN.

Tiến Linh (trái) đạt phong độ cao là tin vui cho đội tuyển VN Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Ngoài Tuấn Hải, V-League còn chứng kiến một cái tên khác đang đạt phong độ cao là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Cựu Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 đang có màn khởi đầu ấn tượng trong màu áo CLB Công an TP.HCM mùa này, với 2 bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội và SLNA. Việc CLB Công an TP.HCM tăng cường lực lượng đã giúp Tiến Linh có thêm nhiều vệ tinh chất lượng như Olaha, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Cummings… để san sẻ trách nhiệm ghi bàn. Tuyến giữa ngoài Quốc Cường, Đức Phú, Quốc Gia, CLB Công an TP.HCM bổ sung Navarez, Leo nên giúp họ kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn. Việc Tiến Linh và Tuấn Hải cùng nhau tỏa sáng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn cho hàng công đội tuyển VN.

M Ở RỘNG CỬA CHO TẤT CẢ

Sau 2 chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, màn trình diễn không được tốt của đội tuyển VN tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy đội tuyển VN đang quá phụ thuộc vào Xuân Son. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cả 3 cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều khó góp mặt ở FIFA Days tháng 11 tới do chấn thương. Rất may, sự trở lại của Tiến Linh, Tuấn Hải sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thể đưa ra những thử nghiệm thú vị, bên cạnh các nhân tố mới như Olaha Mạnh Đức, Minh Hoàng và Đăng Khoa.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Việc 3 cầu thủ nhập tịch gặp chấn thương thực sự đáng lo trong cảnh Asian Cup 2027 chỉ còn vài tháng nữa khởi tranh. Do vậy, đội tuyển VN phải tận dụng 2 kỳ FIFA Days tháng 11 và 12 để mạnh dạn thử nghiệm nhân tố mới lẫn bổ sung nhân tố cũ. Tôi khẳng định việc đội tuyển VN bổ sung ngoại binh là phù hợp xu thế chung, nhưng hãy chỉ bổ sung những vị trí thực sự cần thiết, với những gương mặt phải có trình độ, phong độ nổi bật hơn cầu thủ nội mới đáp ứng được kỳ vọng".

"Bài học FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy nhiều trụ cột nội cũng có dấu hiệu quá tải do thi đấu quá nhiều. Do đó, BHL nên mạnh dạn mở rộng hơn cánh cửa cho tất cả cầu thủ có năng lực và khát khao, bổ sung nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Trong hoàn cảnh đó, nếu Tiến Linh, Tuấn Hải trở lại sẽ là sự khích lệ rất lớn. Tài năng và kinh nghiệm của họ rất đáng giá bên cạnh những cái tên mới đang được thử nghiệm như Olaha Mạnh Đức, Minh Hoàng, Đăng Khoa… Không chỉ hàng công, tôi cũng rất mong đội tuyển VN sẽ tăng chất thép với những "Doãn Ngọc Tân mới" ở giữa sân để chia lửa cho Hoàng Đức, Thành Long… BHL đội tuyển VN cần "mở cửa" trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ở kỳ FIFA Days tháng 11 tới. Điều đó sẽ là sự khích lệ rất lớn để mọi cầu thủ thể hiện khát khao cống hiến, giúp đội tuyển VN có thêm nhiều lựa chọn tốt, để tuyển chọn ra đội hình tốt nhất cho Asian Cup 2027", ông Đoàn Minh Xương nói thêm.