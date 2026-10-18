Văn Quyết rất tự hào vì Hà Nội đánh bại CLB CAHN, nói lời xúc động: ‘Tuy tôi đã lớn tuổi rồi…’

Ở trận đấu diễn ra tối 18.10, CLB Hà Nội đánh bại CLB Công an Hà Nội (CAHN) với tỷ số 2-1. Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Tùng là những cầu thủ ghi bàn cho CLB Hà Nội, trong khi Leo Artur lập công cho CLB CAHN. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Harry Kewell phần nào giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như kỳ vọng ở khoảng thời gian đầu mùa.

Chia sẻ sau trận đấu, Văn Quyết cho biết: “Tôi rất tự hào về đội bóng. Chúng tôi gặp rất nhiều áp lực. Ở mùa giải năm nay, CĐV đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội nhưng chúng tôi đã có những thất bại rất đậm trước nhiều đối thủ ở V-League. Nhưng hôm nay mọi người đều nhìn thấy tinh thần toàn đội đã rất tốt”.

Văn Quyết cho biết anh rất hạnh phúc khi cùng CLB Hà Nội đánh bại CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Đánh giá về đối thủ, tiền đạo kỳ cựu cho rằng CLB CAHN là một trong những đội bóng mạnh nhất hiện nay, sở hữu lực lượng chất lượng cùng ban huấn luyện giỏi. Vì vậy, việc giành chiến thắng trước đội bóng ngành công an không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Văn Quyết bày tỏ: “Với tôi, CLB CAHN là một trong những đội mạnh nhất hiện nay và việc đánh bại họ là điều không hề dễ dàng. Họ có HLV giỏi, cầu thủ giỏi và cả CĐV - mọi yếu tố để đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Dù vậy, hôm nay CLB Hà Nội đã làm được điều đã ấp ủ một tuần qua là làm sao để đánh bại được nhà đương kim vô địch. Vì vậy, tôi rất tự hào về toàn đội”.

Văn Quyết: Khoác áo CLB Hà Nội là niềm tự hào và trách nhiệm lớn

Không chỉ nói về chiến thắng trước CLB CAHN, Văn Quyết còn chia sẻ đầy tâm huyết về giá trị của màu áo CLB Hà Nội. Tiền đạo sinh năm 1991 chia sẻ: “CLB Hà Nội đã giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng với tôi, niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo đội bóng thủ đô còn nằm ở trách nhiệm giữ gìn truyền thống, bản sắc của CLB. Đó là điều mà mỗi cầu thủ chúng tôi luôn ý thức và nỗ lực thể hiện mỗi khi bước ra sân Hàng Đẫy”.

Đội trưởng CLB Hà Nội cũng thừa nhận đội bóng đang trải qua quá trình chuyển giao thế hệ. Với cá nhân anh, dù đã là một cầu thủ lớn tuổi, khát khao thi đấu và cống hiến vẫn luôn hiện hữu.

Văn Quyết nói: “Mọi người đều biết CLB Hà Nội hiện đang trải qua quá trình chuyển giao thế hệ. Riêng tôi là cầu thủ đã lớn tuổi rồi. Tuy nhiên, tôi luôn mang trong mình tinh thần bất diệt vì mỗi tuần luôn được ra sân thi đấu, luôn có nhiều khán giả đến sân cổ vũ. Đó không chỉ là động lực cho tôi mà còn cho cả toàn đội giành chiến thắng”.

Văn Quyết cùng các đồng đội tri ân CĐV sau trận thắng CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Văn Quyết cũng dành lời chúc mừng đến Kevin Felida: “Tôi chúc mừng vì bạn ấy hòa nhập tốt, được thi đấu và có chiến thắng. Bạn ấy thi đấu tốt đó không chỉ là điều tích cực cho CLB Hà Nội mà cho cả giải đấu khi đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi, giải đấu sẽ chất lượng hơn. Tôi mong bạn ấy sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, giúp đội duy trì mạch thắng”.