Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình lên đỉnh, Hà Nội hồi sinh ngoạn mục, CLB TP.Đồng Nai rơi xuống đáy

Ngôi đầu đổi chủ ở vòng 4 V-League

Trận đấu giữa CLB Ninh Bình với HAGL mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với người hâm mộ từ bữa tiệc bàn thắng trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn đến 2 tấm thẻ đỏ... cuối cùng niềm vui thuộc về Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội.

CLB Ninh Bình chiếm lĩnh ngôi đầu V-League sau màn rượt đuổi bàn thắng với CLB HAGL ẢNH: MINH TÚ

3 điểm trọn vẹn trước CLB HAGL còn thêm ý nghĩa bởi nó giúp CLB Ninh Bình vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vòng 4 V-League từ tay CLB Công an Hà Nội (CAHN). Đội CAHN thất thủ trước CLB Hà Nội nên vẫn chỉ có trong tay 9 điểm (3 trận thắng, 1 trận thua), xếp hạng nhì trong khi CLB Ninh Bình có 10 điểm (3 trận thắng, 1 trận hòa).

Chiến thắng của CLB Hà Nội trước đối thủ mạnh là CAHN đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng thủ đô với mạch thắng liên tiếp 2 trận. Nhờ đó Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội đạt 6 điểm, vươn lên nhóm giữa của bảng xếp hạng.

Highlight CLB Bắc Ninh 0-0 CLB TP.Đồng Nai: Đội khách có điểm đầu tiên

CLB Hà Nội trở lại mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp ẢNH: MINH TÚ

Ở nhóm cuối, CLB TP.Đồng Nai giành được điểm số đầu tiên tại V-League năm nay khi cầm hòa CLB Bắc Ninh trên sân Việt Yên. Tuy nhiên đội bóng do HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. 3 đội xếp ngay phía trên khi có cùng 3 điểm là Đà Nẵng, HAGL, Thể Công Viettel. Tuy nhiên CLB Thể Công Viettel mới đấu 3 trận, sẽ chạm trán CLB Công an TP.HCM ở vòng 4 diễn ra ngày mai, có cơ hội cải thiện thứ hạng.

Bảng xếp hạng vòng 4 V-League hôm nay:

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