AFC họp khẩn ở Nhật Bản thảo luận về việc hoãn Asian Cup 2027 hay không

Liệu Asian Cup 2027 sẽ bị hoãn?

Trong diễn biến gần nhất, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết, cơ quan bóng đá châu Á "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

Asian Cup 2027 chính thức còn 80 ngày nữa sẽ khai diễn tại Ả Rập Xê Út Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Trả lời phỏng vấn với các phóng viên ở Zurich (Thụy Sĩ) nơi Hội đồng FIFA họp ngày 14.10, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng bày tỏ: "Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ".

Vào ngày 16.10, Ban Tổ chức địa phương (LOC) Ả Rập Xê Út của Asian Cup 2027 ra thông báo, xác nhận việc vẫn tiếp tục các công tác chuẩn bị cho giải đấu, và tất cả đều đang được tiến hành đúng tiến độ.

"Công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vẫn được tiến hành đúng tiến độ, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Công việc này tiếp tục với sự phối hợp chặt chẽ cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các bên liên quan khác", thông báo của LOC Ả Rập Xê Út cho biết.

LOC cũng nhấn mạnh: "Quá trình chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và hoạt động đang được tiến hành theo lịch trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công việc về địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ. Trọng tâm vẫn là mang lại trải nghiệm giải đấu đẳng cấp thế giới cho các đội tham gia, người hâm mộ và giới truyền thông từ khắp châu Á, đồng thời gắn kết lục địa này lại với nhau thông qua bóng đá".

"LOC vẫn cam kết duy trì sự chuẩn bị đúng tiến độ và đảm bảo sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để tổ chức một giải đấu phản ánh tham vọng và tiêu chuẩn của Ả Rập Xê Út với tư cách là chủ nhà. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan đến giải đấu và đảm bảo có sẵn các điều kiện thích hợp để triển khai thành công", thông báo cho biết thêm.

Ronaldo sắp trở lại thi đấu cho Al Nassr sau khi tình hình ở Ả Rập Xê Út đã được kiểm soát tốt trở lại Ảnh: Reuters

Tình hình ở Trung Đông vẫn khó lường

Nhiều khả năng đây chính là lý do Ban Chấp hành AFC cần tổ chức cuộc họp khẩn ở Nhật Bản vào ngày 20.10 để thảo luận về tất cả các khả năng xảy ra, trong đó có việc hoãn Asian Cup 2027 ở Ả Rập Xê Út hay không, trong trường hợp tình xung đột ở khu vực này xấu đi và không có chiều hướng cải thiện, theo nhà báo Hatam Shiralizadeh của Iran.

Tại Ả Rập Xê Út, sau một loạt diễn biến gần đây khiến nhiều sự kiện thể thao bị hoãn lại, trong đó có các trận đấu tại Saudi Pro League với CLB của danh thủ Ronaldo thi đấu là Al Nassr đã bị hoãn 1 trận.

Tuy nhiên, với lịch thi đấu còn lại diễn ra vào cuối tuần qua và đầu tuần này, đã diễn ra hoàn toàn bình thường. Qua đó, có thể hy vọng tình hình sẽ chuyển sang chiều hướng tốt hơn như Chủ tịch AFC kỳ vọng, và các công tác chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vẫn diễn ra bình thường.

Saudi Pro League cũng sẽ nối lại thi đấu đầy đủ ở vòng 10 diễn ra từ đầu tuần này, với trận được chờ đợi giữa Al Nassr của Ronaldo gặp Neom SC lúc 1 giờ ngày 21.10. Trước đó là trận Al Hilal gặp Al Hazem lúc 1 giờ ngày 20.10…