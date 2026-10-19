Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Tốp 3 có bất ngờ, Tottenham đứng dưới đáy

Cuộc đua hấp dẫn

Ở trận đấu diễn ra đêm 18.10, nhà đương kim vô địch Arsenal làm khách trên sân của Nottingham Forest. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, “Pháo thủ” gặp rất nhiều khó khăn và không thể tạo ra quá nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Không những vậy, ở những đợt Nottingham Forest phản công, Arsenal phải rất may mắn mới thoát thua.

Sang hiệp 2, Arsenal vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng lưới đối thủ. Tuy nhiên, giữa thời điểm khó khăn, cầu thủ được HLV Mikel Arteta tung vào sân ở đầu hiệp 2 là Noni Madueke tỏa sáng với cú đá ấn tượng phút 80, làm rung lưới Nottingham Forest. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Arsenal đánh bại Nottingham Forest 1-0.

Noni Madueke (20) ăn mừng sau khi giúp Arsenal giành trọn 3 điểm ẢNH: REUTERS

Brighton đang bay cao trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau 7 vòng đấu ẢNH: REUTERS

Với 3 điểm ở trận đấu này, Arsenal hiện có 18 điểm sau 7 vòng đấu, giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội bóng thành London kém 3 điểm so với đội xếp đầu là Man City (21 điểm). Đáng chú ý, kể từ đầu giải, Man City cũng là đội bóng duy nhất ở Ngoại hạng Anh chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào.

Bất ngờ lớn nhất sau 7 vòng đấu là việc Brighton đang là đội xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Fabian Hurzeler được chơi trên sân nhà và thắng đậm Crystal Palace đến 5-0. Sau 7 trận, Brighton thắng 5, hòa 1 và thua 1, có 16 điểm.

Đứng thứ 4 là Chelsea - đội vừa đánh bại Everton 2-0 ở vòng đấu này để có 13 điểm sau 7 trận. Liverpool với 12 điểm, xếp thứ 5.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, hai đội bóng lớn là M.U và Tottenham vẫn để lại sự thất vọng rất lớn. M.U vừa để Leeds United cầm chân 1-1 ở trận cầu vòng 7, qua đó chỉ có 7 điểm và phải xếp hạng 13. Kể từ đầu giải, thầy trò HLV Carrick chỉ có 1 chiến thắng, hòa 4 và thua 2 trận. Hiện khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 5 đã được nới rộng lên thành 5 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính đến hết ngày 18.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Tottenham còn có kết quả tệ hơn khi hiện đã rơi xuống vị trí bét bảng. Tottenham mới có 3 điểm và là đội thi đấu muộn nhất vòng đấu này (rạng sáng 20.10). Đối thủ của thầy trò HLV De Zerbi là đội bóng mới lên hạng Coventry City (hạng 16, có 6 điểm). Xếp trên Tottenham lần lượt là Sunderland (hạng 19, có 4 điểm) và Nottingham Forest (hạng 18, có 5 điểm).

