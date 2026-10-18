Thủ thành Emiliano Martinez chấn thương kinh hoàng, HLV Alonso lên tiếng trấn an CĐV Chelsea

Emiliano Martinez bất tỉnh, cầu thủ hai đội lo lắng

Tình huống xảy ra trong hiệp 2 ở trận đấu vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026 - 2027, diễn ra tối 17.10 trên sân Hill Dickinson. Ở phút 67, Everton được hưởng quả đá phạt và Kieran Dewsbury-Hall thực hiện cú đá bằng chân trái, đưa bóng xoáy về phía khung thành Chelsea. Emiliano Martinez lập tức băng ra khỏi khu vực cầu môn để đấm bóng giải nguy, trong khi hậu vệ Branthwaite cũng lao vào tranh chấp.

Trong nỗ lực tiếp cận bóng, thủ môn Chelsea và hậu vệ Everton va chạm mạnh. Emiliano Martinez bị tác động ở vùng đầu trước khi ngã xuống sân. Cả hai cầu thủ đều cần được chăm sóc y tế ngay lập tức, khiến trận đấu phải tạm dừng trong bầu không khí căng thẳng.

Thủ thành Emiliano Martinez (áo vàng) gặp chấn thương nặng ở trận gặp Everton ẢNH: REUTERS

The Athletic mô tả: “Branthwaite sau đó có thể ngồi dậy và đứng lên sau ít phút được kiểm tra. Hậu vệ Everton được đội ngũ y tế đánh giá bị chấn động não nhẹ nhưng được phép tiếp tục thi đấu. Trong khi đó, Emiliano Martinez nằm lại trên sân lâu hơn, buộc các nhân viên y tế Chelsea phải hết sức thận trọng khi sơ cứu và chuẩn bị phương án đưa anh ra ngoài. James Tarkowski, hậu vệ Everton, cho biết trọng tài đã thông báo Emiliano Martinez bất tỉnh sau pha va chạm. Thông tin này càng khiến các cầu thủ hai đội lo lắng. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân, còn các cầu thủ đứng gần đó theo dõi tình hình của đồng nghiệp với vẻ sốt ruột”.

Sau khoảng 9-10 phút được chăm sóc, Emiliano Martinez được đưa lên cáng và rời sân trong sự lo lắng của người hâm mộ. Theo ghi nhận của truyền thông Anh, thủ thành người Argentina vẫn có những cử động ở tay khi được đưa vào đường hầm. Anh sau đó được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương đầu.

Chelsea chờ kết quả kiểm tra

Trả lời TNT Sports ngay sau trận đấu, HLV Xabi Alonso đưa ra thông tin ban đầu nhằm trấn an người hâm mộ Chelsea. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Emiliano Martinez vẫn tỉnh táo khi rời SVĐ và đang được kiểm tra tại bệnh viện.

“Theo những gì tôi biết, cậu ấy rời sân trong tình trạng tỉnh táo. Hiện tại, cậu ấy đang ở bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm phòng ngừa. Chúng ta hãy chờ thêm thông tin, nhưng đó là những gì tôi biết cho đến lúc này”, HLV Alonso chia sẻ.

Thủ thành của Chelsea được các nhân viên y tế đưa ra ngoài và phải chuyển đến bệnh viện ẢNH: REUTERS

HLV Chelsea cũng cho biết đây là một tình huống chấn động não, song ông chưa thể đưa ra đánh giá đầy đủ về mức độ nghiêm trọng. Nhà cầm quân này thừa nhận mới chỉ xem được một đoạn video về pha va chạm và hy vọng chấn thương của học trò không quá nghiêm trọng. Chelsea sẽ phải chờ kết quả kiểm tra y tế trước khi có thông báo cụ thể hơn.

Sau chấn thương của Emiliano Martinez, các cầu thủ Chelsea vẫn duy trì được thế trận và đánh bại Everton 2-0. Mike Penders là người vào sân thay Emiliano Martinez và thi đấu khá tốt, giúp Chelsea có trận giữ sạch lưới đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1. Hiện Chelsea có 13 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 4.