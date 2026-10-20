Asian Cup 2027 chưa hoãn, AFC quyết định cuối cùng vào ngày 25.11: Hai trận giao hữu của Việt Nam phải chờ

AFC chọn phương án dời Asian Cup 2027 sang năm 2028 nếu cần, Ả Rập Xê Út vẫn là chủ nhà

"Theo thông tin, không có khả năng Asian Cup 2027 sẽ được chuyển sang một địa điểm khác; quyết định cuối cùng sẽ là giữ nguyên kế hoạch tổ chức như hiện tại ở Ả Rập Xê Út, hoặc sẽ hoãn giải đấu lại một năm nếu tình hình ở Trung Đông đến giữa tháng 11 vẫn bất ổn", tờ nhật báo thể thao Sports Nippon Shimbun (Nhật Bản) cho biết ngày 20.10.

Liệu tình hình Asian Cup 2027 bất ổn có ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam? Ảnh: Ngọc Linh

Cùng ngày 20.10 tại Tokyo, Nhật Bản, Ban Chấp hành AFC dự kiến thảo luận về các khả năng liên quan đến Asian Cup 2027 được tổ chức ở Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh tình hình hiện nay.

Trong đó, AFC đã nghiêng về giải pháp chọn khả năng hoãn giải đấu lại một năm, nếu cuộc xung đột ở khu vực vẫn không xuống thang. Mọi quyết định cuối cùng sẽ được công bố tại cuộc họp của Ban Chấp hành AFC tổ chức ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 25.11, Sports Nippon Shimbun xác nhận dựa trên thông tin từ một quan chức hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

"Không có quốc gia nào thay thế. Sẽ không có thời gian đâu", một giám đốc điều hành của JFA nên rõ với Sports Nippon Shimbun. Cũng theo quan chức này, Ả Rập Xê Út quyết tâm tổ chức Asian Cup 2027 bằng mọi giá, vì họ cũng là nước chủ nhà World Cup 2034. Nước này từ chối chuyển nhượng quyền đăng cai. Nếu bị hoãn lại, nhiều khả năng giải sẽ được tổ chức một năm sau, vào tháng 1 hoặc tháng 2.2028, cũng tại Ả Rập Xê Út.

"Sau World Cup 2030, Asian Cup sẽ được tổ chức vào những năm chẵn, tức là năm giữa của World Cup, nên sẽ không có vấn đề gì lớn đối với AFC trong việc dời giải đấu lần này từ năm 2027 sang năm 2028, để theo lộ trình tổ chức giải đấu vào năm chẵn sớm hơn dự định", Sports Nippon Shimbun cho biết thêm.

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Diễn biến này cũng phù hợp với phát biểu của Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa vào ngày 14.10, rằng cơ quan bóng đá châu Á "không vội đưa ra quyết định" về việc có nên hoãn Asian Cup 2027 hay không.

"Chúng ta có thể đợi đến cuối tháng 11. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi trong khu vực và vấn đề là phải xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu cần đưa ra quyết định thì chúng tôi sẽ làm, chúng tôi có thể lùi lại một năm đến năm 2028 nếu cần. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang theo dõi tình hình và mọi thứ đều đúng tiến độ", ông Salman bin Ibrahim Al Khalifa nhấn mạnh.

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Tất cả cùng chờ đến cột mốc ngày 25.11

Việc chờ đợi đến thời điểm ngày 25.11, AFC cùng các liên đoàn thành viên có đội tuyển tham dự Asian Cup 2027, đều hy vọng tình hình ở Trung Đông sẽ có bước đột phá với một thỏa thuận để bảo đảm an ninh ổn định lâu dài.

Trong trường hợp diễn biến vẫn bất ổn và không có chiều hướng cải thiện, Ban Chấp hành AFC sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng, đó là hoãn giải đấu lại một năm theo như sự lựa chọn hiện nay.

Việc hoãn Asian Cup sang năm 2028 nếu xảy ra, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều đội tuyển tham dự giải. Trong đó, đội tuyển Nhật Bản đang chờ quyết định cuối cùng để xác định tương lai của HLV Hajime Moriyasu, người sẽ chia tay đội sau Asian Cup 2027 diễn ra đúng lịch.

Bên cạnh đó, đội tuyển Nhật Bản cũng đã lên lịch thi đấu vào cuối tháng 12 với trận gặp đội tuyển Việt Nam để chạy đà cho Asian Cup 2027, sẽ có khả năng hủy bỏ nếu giải đấu hoãn lại. Tương tự như vậy, đội tuyển Việt Nam còn có trận gặp Qatar vào ngày 5.1, cũng có thể không diễn ra.

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027, được tổ chức ở 3 thành phố lớn của nước này gồm Riyadh, Jeddah và Khobar. Với tổng cộng 24 đội tuyển góp mặt, được chia thành 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, trong đó có đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E. Hai đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội.