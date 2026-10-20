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    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự Đại hội bất thường AFC tại Tokyo

    Nam Nhi
    Nam Nhi
    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch và Tổng thư ký các liên đoàn thành viên và liên đoàn khu vực Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khai mạc ngày 21.10 tại Tokyo (Nhật Bản).

    Trong hai ngày làm việc, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận nhiều chủ đề trọng tâm, phản ánh những yêu cầu mới trong công tác quản trị và phát triển bóng đá, bao gồm: đổi mới và các xu hướng toàn cầu trong phòng chống dàn xếp tỷ số; những phẩm chất cần thiết của các nhà lãnh đạo bóng đá châu Á.

    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự Đại hội bất thường AFC tại Tokyo- Ảnh 1.

    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú

    Ảnh: VFF

    Hội nghị sẽ đề cập đến vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chiến lược và vận hành; định hướng phát triển bóng đá nữ và nâng cao năng lực triển khai tại các liên đoàn thành viên; đầu tư chiến lược cho đội ngũ trọng tài; cùng công tác hoạch định chiến lược và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chế trong hệ thống thi đấu của AFC.

    Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi chuyên môn, hội nghị hướng tới tăng cường phối hợp giữa AFC và các liên đoàn thành viên, góp phần nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á.

    Kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Tashkent (Uzbekistan) năm 2023, hội nghị đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng của AFC, là diễn đàn để các nhà lãnh đạo bóng đá châu Á trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và thảo luận những định hướng phát triển của bóng đá châu lục.

    Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh bóng đá châu Á tiếp tục ghi nhận những bước tiến đáng chú ý, với 9 đội tuyển góp mặt tại FIFA World Cup 2026. Cùng với đó, hệ thống các giải đấu cấp CLB của AFC tiếp tục được đổi mới và phát triển, tiêu biểu là AFC Champions League Elite, AFC Women’s Champions League, AFC Champions League Two và AFC Challenge League.

    Sau khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú sẽ tiếp tục tham dự Đại hội bất thường AFC năm 2026, diễn ra ngày 23.10 tại Tokyo. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự đại hội trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ AFC.

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