U.23 Việt Nam biến động cực mạnh về nhân sự, xuất hiện bài toán mới…

Độ tuổi mới theo quy định

Đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai, từ ngày 10 – 14.11, với các đội U.23 Thái Lan, Qatar và Singapore. Đây là giải đấu rất hữu ích để chúng ta chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028 (dự kiến diễn ra tháng 6.2027), SEA Games 34 (tháng 9.2027) và vòng chung kết giải U.23 châu Á 2028 (tháng 1.2028, nếu chúng ta vượt qua vòng loại).

Cùng trong lứa tuổi 23, nhưng Đình Bắc (9) sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia vào tháng 11 tới đây, còn Williams Minh Hoàng sẽ khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam? Ảnh: Ngọc Linh

Độ tuổi quy định cho các giải đấu vừa nêu là sinh từ năm 2005 trở về sau (22 tuổi vào năm sau, 21 tuổi trong năm nay). Chiếu theo độ tuổi này, nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam vừa tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sẽ không thể thi đấu các giải đấu sắp tới. Số này có trung vệ Phạm Lý Đức (hiện 23 tuổi), Nguyễn Đức Anh (23 tuổi), Đặng Tuấn Phong (23 tuổi), tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường (22), Nguyễn Xuân Bắc (23), Nguyễn Phi Hoàng (23), Phạm Minh Phúc (22), tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (23 tuổi), Nguyễn Quốc Việt Nam (23), Nguyễn Ngọc Mỹ (22).

Đặt trường hợp U.23 Việt Nam chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là cạnh tranh ngôi vô địch giải U.23 quốc tế vào tháng 11, chúng ta có thể triệu tập những cầu thủ đã ngoài 21 tuổi. Nhưng nếu U.23 Việt Nam muốn nhân dịp này tạo cơ hội cọ xát quốc tế cho các cầu thủ trẻ hơn, hướng đến SEA Games 34, giải U.23 châu Á 2028 (đồng thời cũng mang tính chất vòng loại Olympic năm 2028), chúng ta có thể dành chỗ cho toàn bộ các cầu thủ trong lứa tuổi 21.

Luân chuyển nhân sự ở 2 đội tuyển

Những cầu thủ đã ngoài 21 tuổi, có tiềm năng hoặc đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia như trung vệ Lý Đức, tiền vệ Quốc Cường, Xuân Bắc, Minh Phúc, tiền đạo Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ có thể được HLV Kim Sang-sik chuyển họ lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ được chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế của đội tuyển quốc gia gặp Đài Loan vào ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 15.11.

Tài năng trẻ Trần Gia Bảo (HAGL) có cơ hội khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải quốc tế trên sân nhà vào tháng 11 Ảnh: Đông Nghi

Sau khi bổ sung những cầu thủ vừa nêu cho đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik có thể dành những chỗ trống ở đội tuyển U.23 Việt Nam, cho những gương mặt trong lứa tuổi 21, không có tên trong thành phần tham dự ASIAD hồi tháng 9. Số này có trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng (21 tuổi), hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long (21), Mai Quốc Tú (21), tiền vệ Nguyễn Công Phương (20 tuổi), Trần Thành Trung (21), Thái Bá Đạt (21), Nguyễn Vadim (21), Ngô Đăng Khoa (20), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (21), Trần Gia Bảo (18), Williams Minh Hoàng (19 tuổi).

Nếu HLV Kim Sang-sik khéo léo luân chuyển nhân sự, ông vừa có thể đi tìm nhân tố mới cho cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U.23 Việt Nam, vừa tạo ra tính cạnh tranh cao ở cả 2 đội tuyển. Ngoài ra, cách làm này có thể giúp ông Kim chuẩn bị được nguồn nhân lực dồi dào cho các giải quốc tế quan trọng của bóng đá Việt Nam diễn ra trong các năm 2027 và 2028.